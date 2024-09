Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Groupe Stef: hausse d'activité mais net repli des bénéfices information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 18:17









(CercleFinance.com) - Groupe Stef publie un chiffre d'affaires de 2325 ME au titre du 1er semestre, en hausse de 6,7% par rapport à la même période un an plus tôt.



En revanche, l'EBIT ressort à 106,6 ME (-5,8%), laissant apparaître un résultat net part du groupe de 68 ME, en repli de 28,3%.

De son côté, le FCF affiche une lourde contraction, passant de +115,1 ME à -94,5 ME.



L'endettement net du Groupe passe quant à lui de 1 à 1,3 milliard d'euros lié à la stratégie d'investissements du groupe.



Stef entend d'ailleurs poursuivre 'une politique d'investissements ciblée', avec 'une vigilance particulière sur les investissements en matière de transition énergétique'.Et se dit 'confiant' dans la solidité de son modèle de création de valeur.





