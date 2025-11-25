Groupe SBM améliore nettement ses résultats au premier semestre

(AOF) - Au premier semestre de l’exercice 2025-2026, le Groupe SBM a enregistré une croissance de 10%, à 542,5 millions d’euros, de son chiffre d’affaires. Cette amélioration a été soutenue par la forte activité estivale dans le Resort, qui a entraîné une progression de l’ensemble des secteurs d’activité du groupe. En parallèle, le résultat opérationnel s’est installé à 105,4 millions (+12,25%) et le bénéfice net a atteint 127 millions d’euros (+6,1%).

La Société des Bains de Mer précise que ce premier semestre s'est inscrit dans une forte dynamique de croissance par rapport à l'exercice précédent. Toutefois, l'activité jeux est dépendante, sur une courte période, de sa nature aléatoire. Cet aléa ne permet pas au groupe de faire de prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

