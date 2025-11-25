 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 051,00
+1,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Groupe SBM améliore nettement ses résultats au premier semestre
information fournie par AOF 25/11/2025 à 18:21

(AOF) - Au premier semestre de l’exercice 2025-2026, le Groupe SBM a enregistré une croissance de 10%, à 542,5 millions d’euros, de son chiffre d’affaires. Cette amélioration a été soutenue par la forte activité estivale dans le Resort, qui a entraîné une progression de l’ensemble des secteurs d’activité du groupe. En parallèle, le résultat opérationnel s’est installé à 105,4 millions (+12,25%) et le bénéfice net a atteint 127 millions d’euros (+6,1%).

La Société des Bains de Mer précise que ce premier semestre s'est inscrit dans une forte dynamique de croissance par rapport à l'exercice précédent. Toutefois, l'activité jeux est dépendante, sur une courte période, de sa nature aléatoire. Cet aléa ne permet pas au groupe de faire de prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

BAINS DE MER MONA
103,500 EUR Tradegate 0,00%
BAINS DE MER MONA
132,0200 USD OTCBB 0,00%
BAINS DE MER MONACO
102,500 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank