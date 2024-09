Groupe Premium : acquisition de Haenggi & Associés

(AOF) - Groupe Premium, le spécialiste de la gestion de patrimoine présidé par Olivier Farouz, annonce l'acquisition de Haenggi & Associés, cabinet de gestion de patrimoine de la région du Grand Est. "Cette opération stratégique s'inscrit dans la volonté de renforcer son pôle Premium CGP, tout en consolidant ses positions dans une région dynamique à fort potentiel de développement", précise un communiqué de presse. Le cabinet Haenggi & Associés s'appuie sur une vingtaine de collaborateurs et gère 640 millions d'euros d'encours.

Le Groupe Premium a, lui, dépassé les 10 milliards d'euros sous gestion en 2024.

Les équipes du cabinet Haenggi & Associés rejoignent celles du Groupe Premium, " tout en conservant leur autonomie opérationnelle locale, garantissant ainsi la continuité et la qualité des services proposés ".

"Cette arrivée marque une étape dans notre stratégie de croissance et d'expansion, renforçant la position de notre pôle Premium CGP sur le marché de la gestion de patrimoine et des services financiers personnalisés", affirme Olivier Farouz, président de Groupe Premium, qui compte en 2024 plus de 1600 collaborateurs et mandataires indépendants.

En 2021 le fonds d'investissement Eurazeo est entré au capital de Groupe Premium suivi, en 2023, par le fonds d'investissement Blackstone, en tant qu'actionnaire minoritaire.