Groupe Premium : acquisition d’Agami Family Office

"En intégrant Agami à notre filiale Leone Kapital, nous renforçons nos capacités à offrir des solutions d'investissement et des conseils patrimoniaux de premier ordre, adaptés aux besoins des familles les plus fortunées", a déclaré Olivier Farouz, président du groupe Premium.

Ce rapprochement permet de combiner les expertises complémentaires de Leone Kapital dans l'ensemble des problématiques patrimoniales des entrepreneurs et de leurs familles, ainsi que celles d'Agami Family Office dans l'accompagnement patrimonial de haut niveau.

Agami sera aux côtés de Leone Kapital, multi family office référent du groupe, offrant ainsi un panel de services encore plus complet et sur-mesure pour les clients à fort potentiel.

(AOF) - Groupe Premium, présidé par Olivier Farouz et parmi les leaders dans le secteur de la gestion de patrimoine, annonce l'acquisition du family office Agami, spécialiste dans l'accompagnement des familles fortunées et la gestion patrimoniale sur-mesure. Cette acquisition stratégique s'inscrit dans le cadre du renforcement des activités du Groupe Premium dans l’accompagnement des grandes fortunes.Fondée en 2006, Agamir eprésente 1,5 milliards d’euros d’actifs supervisés.

