Groupe PAT - Chiffre d’Affaires 2025

• Chiffre d’affaires combiné non audité du Groupe PAT 2 M€
o Ce chiffre d’affaires n’intègre pas une cession minoritaire de brevet pour 400 k€ réalisée en 2025 par PAT et qui sera comptabilisée en produits d’exploitation (nouveau Plan Comptable Général de 2025).
o Malgré le repli du CA, la société PAT annoncera un résultat positif pour la 3ème année consécutive grâce à une bonne maîtrise de ses charges
Le Groupe PAT, spécialiste de la découverte et la production d’actifs végétaux rares, annonce aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel 2025 combiné non audité de 2 millions d'euros.
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