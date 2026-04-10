 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Groupe PAT - Chiffre d’Affaires 2025
information fournie par Boursorama CP 10/04/2026 à 08:00

• Chiffre d’affaires combiné non audité du Groupe PAT 2 M€


o Ce chiffre d’affaires n’intègre pas une cession minoritaire de brevet pour 400 k€ réalisée en 2025 par PAT et qui sera comptabilisée en produits d’exploitation (nouveau Plan Comptable Général de 2025).

o Malgré le repli du CA, la société PAT annoncera un résultat positif pour la 3ème année consécutive grâce à une bonne maîtrise de ses charges


Le Groupe PAT, spécialiste de la découverte et la production d’actifs végétaux rares, annonce aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel 2025 combiné non audité de 2 millions d'euros.

Valeurs associées

PLANT ADVANCED
7,6500 EUR Euronext Paris -1,92%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank