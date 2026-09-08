Groupe Partouche réalise un chiffre d'affaires sur 9 mois de 360,7 MEUR ( 3,7%)

Groupe Partouche annonce son chiffre d'affaires consolidé pour le 3ème trimestre (mai - juillet) et pour les 9 premiers mois de l'exercice en cours (novembre 2025 - juillet 2026).

Le chiffre d'affaires cumulé des 9 premiers mois de l'exercice 2026 s'établit à 360,7 MEUR, en croissance de 3,7 % par rapport aux 9 mois de l'exercice 2025.

Sur cette période, le Produit Brut des Jeux (PBJ) affiche une progression de 3,7 % à 571,1 MEUR, dont 2,8 % à périmètre constant.

En France, la croissance ressort à 3,7 % (à 510,7 MEUR) et à l'international, à 3,9 % (à 60,4 MEUR). Le Produit Net des Jeux suit la même tendance en hausse de 3,9% à 279,5 MEUR.

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre de l'exercice en cours (mai à juillet 2026) s'établit à 120,3 MEUR, contre 114,5 MEUR en 2025 ( 5,1 %) tiré par une solide dynamique en France.

Le Produit Brut des Jeux du 3ème trimestre à 200,0 MEUR, progresse de 5,8 % par rapport au 3ème trimestre 2025 (à 189,0 MEUR).

À périmètre constant, sans l'acquisition de Casino Partouche Cannes 50 Croisette (à Cannes) intervenue le 28 février 2025 et l'ouverture du casino de Cotonou (Bénin) le 28 janvier 2025, le PBJ total augmente de 6,1 % à 194,1 MEUR.