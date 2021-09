Groupe Open - Résultats 1er Semestre 2021 | Chiffre d’Affaires : 166,7 M€ | +12,7% dont 7,3% organique, Résultat Opérationnel Courant : 7,7 M€ | +45%

Sur ce premier semestre, Groupe Open affiche un redressement de ses indicateurs d’activité :

- un chiffre d’affaires de 166,7 millions d’euros, en croissance de 12,7% dont 7,3% organique,

- un résultat opérationnel courant de 7,7 millions d’euros, en croissance de 45%.





Effectifs et Taux d’occupation

Cette performance s’explique par la combinaison favorable d’une croissance de l’effectif productif, intégrant celui de Neos-SDI (3 500 au 30 juin 2021 vs 3 410 au 30 juin 2020), d’un meilleur taux d’occupation et d’un effet jour favorable.



Synthèse & Perspective

Dans un contexte marché (Logiciels & Services) plus favorable (+4,8% _ Numeum), Groupe Open réalise un premier semestre satisfaisant, soutenu par le redressement de ses indicateurs d’activité.

Pour l’année 2021, Groupe Open anticipe une croissance par rapport à 2019 du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel courant.