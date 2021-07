Groupe Open - Chiffre d'Affaires 1er Semestre 2021 : 166,7 M€ | +12,7% (+7,3% organique)

Sur ce premier semestre 2021, Groupe Open enregistre une croissance significative de son chiffre d'affaires : +12,7% dont 7,3% organique, à 166,7 M€. Pour rappel, le deuxième trimestre 2020 avait été particulièrement impacté par la situation sanitaire.

Cette croissance s'explique par une hausse des indicateurs d'activité, Tarif journalier moyen ainsi que Taux d'occupation. L'effectif productif interne s'élève à 3 270 collaborateurs à fin juin 2021, stable par rapport à fin décembre 2020.



L'activité commerciale de ce premier semestre a été dynamique, se traduisant par le gain de nouveaux marchés particulièrement sur le secteur public et sur l'énergie. Les différentes signatures générées illustrent les expertises technologiques de Groupe Open, notamment celles autour de Modern Workplace et du Cloud (AWS, OVH et Microsoft Azure). En cette période de télétravail, l'activité autour des solutions collaboratives Office365 est soutenue, portée par sa filiale Neos-SDI (société de conseil et d'ingénierie informatique, spécialiste de l'environnement Microsoft) intégrée fin d'année 2020.



Perspectives

Dans un contexte dont la visibilité s'améliore, Groupe Open confirme son objectif de croissance du chiffre d'affaires comme du résultat opérationnel courant pour l'année 2021.