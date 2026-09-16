Groupe Okwind cède sa participation dans Purecontrol

La société a annoncé la cession de la totalité de sa participation au capital de Purecontrol, entreprise spécialisée dans le pilotage intelligent pour la gestion de l'eau et l'industrie. Actionnaire de Purecontrol depuis 2021, Okwind y avait renforcé sa position minoritaire lors d'un tour de table de 7 millions d'euros en 2023.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la restructuration financière et du recentrage stratégique de la société, qui fait suite à son plan de transformation et à son augmentation de capital de 3,85 millions d'euros réalisée en juillet 2026.

À travers ce désengagement, la direction entend focaliser l'ensemble de ses moyens financiers et opérationnels sur son coeur de métier : les solutions d'autoconsommation combinant production solaire, stockage et pilotage intelligent.

"Cette cession est pleinement cohérente avec la trajectoire engagée depuis plusieurs mois : poursuivre le renforcement de notre structure financière et concentrer nos moyens sur les activités au coeur du savoir-faire d'Okwind", précise Marie-Sylvie Bertail, Directrice générale du groupe.