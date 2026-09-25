Groupe LDLC valide le versement d'un dividende

les actionnaires du Groupe LDLC ont approuvé la distribution d'un dividende de 0,73 euro par action au titre de l'exercice 2025-2026.

Conformément aux statuts de l'entreprise, une prime de fidélité s'applique aux investisseurs inscrits au nominatif depuis au moins le 31 mars 2024 et le demeurant jusqu'à la date de paiement. Ces derniers bénéficieront d'un dividende brut majoré de 10%, soit 0,80 euro par action (après arrondi au centime inférieur), représentant un boni brut de 0,07 euro par action.