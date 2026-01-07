GROUPE LDLC : ERRATUM - BILAN SEMESTRIEL AU 31 DÉCEMBRE 2025 DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT

LIMONEST, LE 7 janvier 2026 À 17H45

(Communiqué rectificatif du communiqué publié le 5 janvier 2026)

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE LDLC à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 8 784

Solde en espèces : 130 104,34 €

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 56 083 titres 696 775,98 € 1 750 transactions VENTE 62 486 titres 763 951,70 € 1 695 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 15 187

Solde en espèces : 62 928,62 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 2 432

Solde en espèces : 103 216,90 €

Le détail du bilan semestriel du contrat de liquidité figure en annexe du document pdf.

Prochain communiqué :

Le 29 janvier 2026 après Bourse, chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025-2026

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte environ 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Hélène de Watteville / Marie-Claude Triquet

hdewatteville@actus.fr / mctriquet@actus.fr

Tél. : 06 10 19 97 04 / 06 84 83 21 82