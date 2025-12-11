GROUPE LDLC : DYNAMIQUE POSITIVE ET RETOUR MARQUÉ À LA PROFITABILITÉ DÈS LE 1ER SEMESTRE 2025-2026

LIMONEST, LE 11 DÉCEMBRE 2025 À 17H45

CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL DE 266,8 M€, EN CROISSANCE DE +9,5%

TAUX DE MARGE BRUTE DE 22,5%, EN HAUSSE DE +140 POINTS DE BASE

RÉSULTAT D'EXPLOITATION POSITIF À +4,4 M€, EN HAUSSE DE +13,1 M€

DES LEVIERS SOLIDES AU 2 ND SEMESTRE ET UN POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE

POUR CONTINUER À SURPERFORMER LE MARCHÉ

Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC, déclare : « Le Groupe démarre l'exercice 2025-2026 avec une performance solide au 1 er semestre : chiffre d'affaires en progression de +9,5%, marge brute de 22,5% et résultat d'exploitation positif de 4,4 M€. Pour la première fois depuis les trois derniers exercices clos, le Groupe est profitable, à la fois en exploitation mais aussi au niveau du résultat net, dès le 1 er semestre.

Ces résultats illustrent la solidité du modèle économique du Groupe et la pertinence des actions engagées sur les derniers exercices. Fort d'une assise financière solide, LDLC a fait le choix, dans un contexte de repli de la demande, de poursuivre une stratégie tournée vers l'avenir. Les mesures d'adaptation de notre organisation ainsi que les investissements réalisés, qu'il s'agisse de nos actions de communication et marketing ou d'initiatives structurantes telles que l'acquisition de Rue du Commerce, constituent aujourd'hui de puissants leviers.

Porté par des fondamentaux solides, le Groupe LDLC aborde la seconde partie de l'exercice avec confiance. Dans un marché dont la dynamique reste bien orientée, le Groupe est dans une position favorable pour continuer à surperformer le marché et améliorer sa profitabilité. Nous pourrions ainsi connaitre un de nos meilleurs exercices hors période COVID. »

COMPTE DE RÉSULTAT SEMESTRIEL SIMPLIFIÉ (1 ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE)

En M€ - Chiffres audités S1 2025-2026

6 mois S1 2024-2025

6 mois Variation Chiffre d'affaires 266,8 243,7 +23,1 Marge brute 60,0 51,3 +8,7 % marge brute 22,5% 21,1% +1,4 pt Excédent brut d'exploitation 1 8,5 -2,5 +10,9 Résultat d'exploitation 2 4,4 -8,7 +13,1 Résultat financier -2,6 -0,4 -2,1 Résultat exceptionnel 0,2 -0,5 +0,7 Impôt -0,5 2,3 -2,8 Résultat net – part du Groupe 1,5 -7,3 +8,8

1 Excédent brut d'exploitation = Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition + dotations & reprises aux amortissements et provisions.

2 après dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition (0 K€ au S1 2025-2026 vs 36 K€ au S1 2024-2025).

Les comptes semestriels consolidés au 30 septembre 2025 de Groupe LDLC ont été arrêtés le 11 décembre 2025 par le Directoire et examinés par le Conseil de surveillance le 11 décembre 2025. Ils ont fait l'objet d'un examen limité de la part des commissaires aux comptes

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025-2026 : 266,8 M€, en hausse de +9,5%

Après une progression de +7,6% au 1 er trimestre et de +11,1% au 2 ème trimestre, le chiffre d'affaires s'élève à 266,8 M€ au 1 er semestre 2025-2026, en hausse de +9,5% sur un an (+8,6% à périmètre constant).

Les activités BtoC enregistrent une progression de +14,7% par rapport au 1 er semestre 2024-2025 (+13,4% à périmètre constant). Les revenus issus des boutiques affichent une croissance de +7,0%, incluant la contribution de la boutique LDLC Paris Madeleine à Paris, ouverte fin août 2025, dont le démarrage a été particulièrement solide. L'activité Online progresse de +19,7% au 1 er semestre 2025-2026, incluant la contribution de Rue du Commerce, consolidé depuis le 10 juillet 2024.

Les activités BtoB marquent un repli de seulement -1,7% comparée au 1 er semestre 2024-2025. L'amélioration de la tendance, perceptible depuis plusieurs trimestres, se confirme avec un retour à la croissance enregistré au 2 ème trimestre 2025-2026 (+0,6%).

Les autres activités sont en recul semestriel de -5,0%, dont -1,4% pour L'Armoire de Bébé, dans l'univers de la puériculture.

Taux de marge brute en hausse de +140 pbs, à 22,5%

La marge brute du Groupe atteint 60,0 M€ au 1 er semestre 2025-2026 (contre 51,3 M€ au 1 er semestre 2024-2025), en progression de +17,0%.

Le taux de marge brute de 22,5%, supérieur à la borne haute (21,5%) de la fourchette normative, témoigne de la capacité du groupe de gagner des parts de marché en préservant son modèle. Ceci résulte à la fois de la solidité dans laquelle s'est déroulée la reprise rapide de l'activité et de l'impact positif du développement de la galerie marchande Rue du Commerce dans le mix des ventes.

Excédent brut d'exploitation de +8,5 M€, en hausse de +10,9 M€

L'excédent brut d'exploitation ressort à +8,5 M€ au 1 er semestre 2025-2026, comparé à -2,5 M€ au 1 er semestre 2024-2025, soit un bond de +10,9 M€.

Les actions mises en œuvre par le Groupe pour maîtriser ses charges commencent à porter leurs fruits. Sur le semestre, dans un contexte de forte croissance de l'activité, les charges d'exploitation (charges de personnel + autres achats et charges externes) sont ainsi en repli de -5,4% (-2,8 M€). Les charges de personnel reculent de -11,5%, sous l'effet des mesures générales de rigueur mises en place et du plan d'adaptation de l'organisation, effectif depuis juillet 2025 et dont l'effet sera pleinement visible au 2 nd semestre 2025-2026. Les autres achats et charges externes représentent 8,0% du chiffre d'affaires comparé à 8,5% au 1 er semestre 2024-2025.

Le résultat d'exploitation ressort à +4,4 M€ (contre -8,7 M€ au 1 er semestre 2024-2025) après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions et dépréciations des écarts d'acquisitions de 4,1 M€, en baisse de -34,6%, reflétant un retour à des niveaux plus normalisés.

Le résultat financier s'établit à -2,6 M€ comparé à -0,4 M€ sur la même période de l'exercice 2024-2025, du fait notamment de la comptabilisation de provisions ponctuelles et sans impact cash, sur certains investissements financiers du Groupe.

Le résultat net part du Groupe atteint +1,5 M€ (contre -7,3 M€ au 1 er semestre 2024-2025) intégrant une charge d'impôts de -0,5 M€ et un résultat exceptionnel de +0,2 M€.

Une structure financière solide

La consommation de trésorerie au 1 er semestre 2025-2026 atteint 20,0 M€, résultant principalement d'une augmentation du besoin en fonds de roulement de 19,1 M€ sous l'effet de la dynamique de reprise de l'activité, de la gestion des stocks et des encours fournisseurs.

Les flux liés aux investissements sur la période s'élèvent à -3,1 M€.

Les flux de financement de -1,9 M€ intègrent 4,0 M€ de nouveaux emprunts bancaires et 5,9 M€ de remboursements.

Grâce à sa structure financière robuste, le Groupe conserve une position financière solide. Au 30 septembre 2025, la dette financière nette s'élève à 24,4 M€ (vs. 6,3 M€ au 31 mars 2025) pour des capitaux propres de 91,7 M€

(vs. 90,2 M€ au 31 mars 2025), soit un gearing net modéré de 26,6%.

ACTUALITÉS RÉCENTES

Élu Service Client de l'Année pour la 12 ème année consécutive

Le 20 novembre 2025, LDLC a reçu le prix « Élu Service Client de l'Année 2026 [1] ». Pour la 12 ème année consécutive, le Groupe LDLC monte sur la première marche du podium dans la catégorie Distribution de produits techniques avec une note, encore en hausse, de 19,80/20, nettement supérieure à la moyenne des participants (13,66/20) et des autres lauréats (16,58/20). Toujours soucieux d'apporter le meilleur conseil à ses clients, les 60 conseillers LDLC traitent avec le plus grand soin près de 550 000 demandes annuelles, par téléphone, par mail, en live chat ou sur les réseaux sociaux.

Ouverture prometteuse du flagship LDLC Paris Madeleine

Depuis le 20 août 2025, la boutique LDLC Paris Madeleine a ouvert ses portes dans un concept inédit, offrant au grand public près de 3 000 références high-tech au sein d'un espace de 1 000 m². Idéalement située au cœur de Paris, elle bénéficie d'une localisation stratégique, à proximité de nombreuses autres enseignes grand public. L'ouverture de cette boutique emblématique s'inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe de renforcer son positionnement auprès du grand public en s'appuyant sur son modèle hybride conjuguant efficacement sites e-commerce et points de vente physiques.

PERSPECTIVES

Fort de la solide performance enregistrée au 1 er semestre 2025-2026, le Groupe LDLC aborde avec confiance le reste de l'exercice, dans une dynamique de croissance qui demeure bien orientée au 3 ème trimestre.

Le 2 nd semestre devrait profiter de la saisonnalité favorable de l'activité, rendant cette période structurellement plus performante que le 1 er semestre en termes de chiffre d'affaires, de profitabilité et de génération de trésorerie. Par ailleurs, les effets du plan d'adaptation de l'organisation, effectif depuis juillet 2025, bénéficieront pleinement au 2 nd semestre, soutenant ainsi une amélioration de la profitabilité vers des niveaux plus normatifs.

L'assise financière du Groupe devrait également se renforcer, portée à la fois par l'amélioration attendue de la profitabilité et le retour vers des niveaux de besoin en fonds de roulement plus normatifs à court terme.

En ce qui concerne les éventuelles interrogations relatives aux tensions sur l'approvisionnement en puces mémoire, le Groupe précise qu'à ce jour, le niveau de stock disponible lui permet d'absorber sereinement la situation. De plus, même dans cet environnement de tensions, les approvisionnements du Groupe demeurent réguliers et la trésorerie disponible permet de constituer des stocks de sécurité adaptés. Malgré la forte augmentation des prix des composants, les ventes actuelles ne laissent pas paraître de signes de décroissance en valeur.

La puissance du modèle du Groupe LDLC, sa solidité financière ainsi que les investissements réalisés pour renforcer sa notoriété, notamment auprès du grand public, constituent de puissants leviers qui devraient permettre au Groupe de poursuivre sa trajectoire de croissance rentable et surperformer le marché au cours des prochains trimestres.

Ainsi, le Groupe pourrait connaitre un de ses meilleurs exercices hors période COVID.

Prochain rendez-vous :

Le 12 décembre 2025 à 10h00 – Visioconférence de présentation des résultats semestriels 2025-2026

Prochain communiqué :

Le 29 janvier 2026 après Bourse, chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025-2026

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte environ 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

