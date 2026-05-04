 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GROUPE LDLC : DÉCLARATION DES DROITS DE VOTE AU 30 AVRIL 2026
information fournie par Actusnews 04/05/2026 à 15:30

LIMONEST, LE 4 MAI 2026 À 15H30

Actions du capital 6 171 776
Droits de vote théoriques (1) 9 345 848

Actions privées de droits de vote
Autodétention au nominatif (2) 69 436
Autodétention au porteur (3) 0
Autres (4) 0
Droits de vote exerçables * 9 276 412

* = (1) – [(2)+(3)+(4)]

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte environ 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS
Relations investisseurs / Presse
Hélène de Watteville / Marie-Claude Triquet
hdewatteville@actus.fr / mctriquet@actus.fr
Tél. : 06 10 19 97 04 / 06 84 83 21 82

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lWpuYJqbYmeXnGxwaMqXmWSVbmyXx5aVl5ScxJNta52cbWpgyphmbpfGZnJplWtr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98065-groupe-ldlc-declaration-des-droits-de-vote-au-30-avril-2026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

GROUPE LDLC
10,3600 EUR Euronext Paris -5,30%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le groupe pharmaceutique Novo Nordisk sanctionnépour plus de 1,78 millions d'euros pour des publicités interdites en France ( AFP / Sergei GAPON )
    Publicités pour des anti-obésité: Novo Nordisk et Eli Lilly mis à l'amende
    information fournie par AFP 04.05.2026 15:55 

    Les deux principaux fabricants de traitements anti-obésité dans le monde ont été sanctionnés lundi par les autorités sanitaires françaises pour des publicités incitant le grand public à se tourner vers leurs médicaments, non remboursés par la Sécurité sociale. ... Lire la suite

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    Batteries: un expert de Panasonic appelé à la rescousse du groupe ACC
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.05.2026 15:44 

    Le groupe ACC, opérateur d'une gigafactory de batteries dans le nord de la France, a annoncé lundi le remplacement de son directeur général Yann Vincent par un ex-dirigeant de Panasonic, Allan Swan, qui sera chargé de faire monter en cadence une production bien ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    GE AEROSPACE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 04.05.2026 15:43 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    France: forte amélioration de l'activité manufacturière en avril
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.05.2026 15:41 

    Le secteur manufacturier a connu une croissance marquée en avril, l'indice qui la synthétise atteignant son plus haut niveau depuis mai 2022 dans un contexte d'accélération de l'inflation, selon l'indice PMI publié lundi par S&P Global. L'indice s'est redressé ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank