GROUPE LDLC : 50 BOUTIQUES POUR LE RÉSEAU LDLC.COM D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE

Fin novembre, LDLC.com fêtera l'arrivée de la 50ème boutique de son réseau. L'enseigne experte de la vente de matériel informatique ouvre trois magasins supplémentaires sur le territoire français. Ce sont les villes du Havre, de Vannes et de Mulhouse qui accueillent désormais en leur sein un temple du high-tech ! Plus de 30 services et une sélection pointue des meilleurs produits attendent les clients, qu'ils soient gamers invétérés ou novices en informatique.

LDLC.COM AU HAVRE DEPUIS LE 6 NOVEMBRE

Implantée sur la rue du Président Wilson, la boutique possède une surface de vente de 50 m2. Elle est pilotée par Maxime Aubault, qui possède déjà un magasin LDLC.com à Rouen. Le challenge a commencé il y a plus de 5 ans pour ce franchisé toujours soucieux d'apporter une satisfaction client maximale. Très proche de son équipe, c'est avec elle qu'il relève ce nouveau défi de représenter à nouveau fièrement l'enseigne LDLC.com en Seine-Maritime.

Horaires : Du mardi au samedi - 10h/13h - 14h/19h

Facebook : https://www.facebook.com/LDLC.Le.Havre/

Adresse : 86 Rue Président Wilson - 76600 LE HAVRE

LDLC.COM A LEVÉ LE RIDEAU À VANNES LE 15 NOVEMBRE

C'est dans la zone commerciale de Kerlann que le magasin accueille ses clients depuis le 15 novembre. Sur une surface de vente de 107 m2, les Vannetais, qu'ils soient novices en informatique ou gamers expérimentés bénéficient du savoir-faire des vendeurs et conseillers techniques, les orientant au mieux selon leurs besoins.

La boutique est pilotée par un duo de franchisés, Frédéric Billy et Jérôme Casaccia. Collègues depuis plus de 15 ans, ils ont décidé de se lancer ensemble avec pour objectif d'allier passion et travail, le tout en apportant les meilleurs conseils à leur clientèle.

Horaires : Du lundi au samedi 10h-19h

Facebook : https://www.facebook.com/LDLC.Vannes

Adresse : Ensemble commercial KERLANN 2 - Zone commerciale de Kerlann, 46 rue Théophraste Renaudot - 56000 VANNES

LDLC.COM OUVRE SES PORTES À MULHOUSE LE 22 NOVEMBRE

C'est au 9 rue Jean Monnet, sur une surface de 80 m2 que le franchisé Etienne Ropp accueillera ses premiers clients le 22 novembre prochain. Travaillant depuis 20 ans dans l'informatique, Etienne Ropp, fan de la marque, attend avec impatience la rencontre avec les Mulhousiens en quête du meilleur équipement informatique. Sa devise : le conseil avisé, au service du client !

Ce magasin sera le 50ème pour le réseau LDLC.com

Facebook : https://www.facebook.com/LDLC.Mulhouse.Wittenheim/

Adresse : 9 Rue Jean Monnet - 68270 WITTENHEIM

Chaque magasin disposera d'un Atelier LDLC destiné à la réparation et au montage des ordinateurs.



PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech pour les particuliers comme les professionnels, le Groupe LDLC exerce ses activités au travers de 10 sites, dont 5 marchands ; il compte plus de 900 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

