Communiqué LDC
Groupe LDC – Organisation d’une visioconférence destinée aux actionnaires et investisseurs particuliers
À l’occasion de la publication des résultats annuels 2025-2026 de LDC Groupe, EuroLand Corporate a le plaisir de vous convier à une visioconférence réservée aux actionnaires et investisseurs particuliers.
LUNDI 1ER JUIN 2026 À 18H00
Cette rencontre en ligne a pour objectif de permettre aux participants d’échanger avec les dirigeants de LDC Groupe sur les résultats annuels 2025-2026, les principaux faits marquants de l’exercice et les perspectives du Groupe.
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