 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Groupe LDC – Organisation d’une visioconférence destinée aux actionnaires et investisseurs particuliers
information fournie par Boursorama CP 13/05/2026 à 10:05

Communiqué LDC

Groupe LDC – Organisation d’une visioconférence destinée aux actionnaires et investisseurs particuliers

À l’occasion de la publication des résultats annuels 2025-2026 de LDC Groupe, EuroLand Corporate a le plaisir de vous convier à une visioconférence réservée aux actionnaires et investisseurs particuliers.

LUNDI 1ER JUIN 2026 À 18H00

Cette rencontre en ligne a pour objectif de permettre aux participants d’échanger avec les dirigeants de LDC Groupe sur les résultats annuels 2025-2026, les principaux faits marquants de l’exercice et les perspectives du Groupe.

Valeurs associées

LDC
115,2000 EUR Euronext Paris -0,52%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 973,63 -0,08%
NOVACYT
0,696 -12,67%
SOITEC
154,75 +6,95%
Pétrole Brent
107,32 -0,34%
VALNEVA
2,572 +1,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank