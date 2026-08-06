Groupe IT Link : Retour à la croissance organique au T2 2026

Communiqué Financier

Le Kremlin-Bicêtre, le 06 août 2026

Répartition par pays

Chiffre d’affaires trimestriel en M€



T2 2025



(1) T2 2026



(1) Variation Variation à taux de change contant France 16,98 17,34 +2,2% +2,2% International 3,49 3,52 +1,0% +2,7% Chiffre d’affaires 20,46 20,86 +2,0% +2,2%

Chiffre d’affaires semestriel en M€



S1 2025



(1) S1 2026



(1) Variation Variation à taux de change contant France 35,08 34,91 -0,5% -0,5% International 7,22 6,99 -3,2% -0,3% Chiffre d’affaires 42,29 41,89 -0,9% -0,5%

Répartition par nature d’activité

Chiffre d’affaires trimestriel en M€



T2 2025



(1) T2 2026



(1) Variation Variation à taux de change contant Activités solutions (2) 2,63 2,37 -9,7% -9,0% Prestations de services 17,84 18,49 +3,7% +3,9% Chiffre d’affaires 20,46 20,86 +2,0% +2,2%

Chiffre d’affaires semestriel en M€



S1 2025



(1) S1 2026



(1) Variation Variation à taux de change contant Activités solutions (2) 5,14 4,85 -5,8% -3,7% Prestations de services 37,15 37,05 -0,3% 0,0% Chiffre d’affaires 42,29 41,89 -0,9% -0,5%

(1) Information non auditée

(2) Développements au forfait et ventes de licences





Retour à la croissance et à un taux d’activité se rapprochant des standards du Groupe IT Link

Après un point bas atteint au premier trimestre 2026, le Groupe IT Link renoue avec la croissance au deuxième trimestre avec un chiffre d’affaires de 20,86 millions d’euros en croissance de +2,0% par rapport à la même période en 2025 (+2,2% à taux de change constant). Le taux d’activité ( 3 ) a atteint 92,4% sur la période, contre 89,9% au premier trimestre.

Sur le semestre, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 41,89 millions d’euros, en léger recul de -0,9% par rapport à la même période en 2025 (-0,5% à taux de change constant). La bonne dynamique commerciale, portée par les secteurs de l’automobile, des transports, de la banque et de la défense, a permis au groupe de combler le retard pris au premier trimestre et d’envisager le second semestre de manière optimiste en France et à l’international.

Les activités solutions tardent toutefois à redémarrer en lien avec une situation d’attentisme chez les principaux donneurs d’ordres historiques, principalement dans le secteur public.

La bonne dynamique RH se poursuit

Au 30 juin 2026, l’effectif salarié s'élève à 905 collaborateurs, comparé à 880 au 30 juin 2025.

L’effectif productif global (4) atteint 937 consultants contre 909 un an plus tôt.

Perspectives 2026

Le Groupe précise ses prévisions et ambitionne désormais une augmentation du chiffre d’affaires comprise entre 1,5% et 2,5% sur l’année.

Le retour à un taux d’activité au-delà de 92% dès le deuxième trimestre conforte la direction dans son objectif de résultat opérationnel courant autour de 6% sur l’année 2026, avec toutefois un écart significatif de la rentabilité entre le premier semestre (fortement impacté par l’intercontrat sur les premiers mois de l’année) et le second semestre.

La direction reste attentive aux contextes macroéconomiques et géopolitiques toujours incertains.

IT Link publiera son résultat pour le premier semestre le 24 septembre 2026.





(3) Taux d’activité = Nombre de jours produits sur nombre de jours de production potentiels

(4) Effectif productif global = effectif productif Groupe IT Link + partenaires sous-traitants





A propos d’IT Link



Le Groupe IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.



Depuis plus de trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : transformer l’innovation technologique en valeur métier.



Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation, sur l’ensemble de la chaîne de valeur des systèmes connectés « du capteur à l’application métier ».



Le Groupe IT Link c’est plus de 900 collaborateurs présents sur 15 agences en Europe, au Maroc et au Canada, une direction technique de pointe, 4 centres de R&D et quatre marques : IT Link, NRX, RADèS et Ciao Technologies.



IT LINK est cotée sur EURONEXT GROWTH (ISIN FR0000072597)

Pièce jointe