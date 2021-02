Groupe HIOLLE INDUSTRIES : chiffre d'affaires au 31/12/2020

Valenciennes, le 26 Février 2021 - Le Groupe HIOLLE Industries publie un chiffre d'affaires consolidé 2020 de 74.7 M€. Le 4ème trimestre 2020 est en nette progression de plus de 6 % par rapport au 4ème trimestre 2019.

En milliers d'euros

2020 2019 Var.

Chiffre d'affaires consolidé T1 18 114 20 103 - 9.9 %

Chiffre d'affaires consolidé T2 16 475 23 008 - 28.4 %

Chiffre d'affaires consolidé T3 18 793 22 658 - 17.1 %

Chiffre d'affaires consolidé T4 21 273 20 063 6.03 %

Total Chiffre d'Affaires Consolidé au 31/12/20 74 655 85 832 - 13.02 %

Dont Secteur Services et Environnement 21 773 27 297 - 20.23%

Dont Secteur Ferroviaire et Aéronautique 52 882 58 535 - 9.66%





Le Groupe HIOLLE Industries a une nouvelle fois prouvé au cours de cet exercice 2020 sa capacité à s'adapter et sa résilience face à une crise majeure.

Le chiffre d'affaires consolidé 2020 présente une baisse de 13% contre une prévision négative en début de pandémie de l'ordre de 20 %.

Les leviers et aides attribués aux entreprises par le gouvernement au titre de la crise sanitaire ont tous été sollicités afin de préserver les emplois et la santé financière du Groupe.