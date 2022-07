Groupe GAUSSIN publie ses revenus du 1er semestre 2022

Chiffre d’affaires et revenus de licences : +29 %

à 26,5 M€ contre 20,4 M€ un an plus tôt



Des perspectives de croissance importante soutenue par un carnet de commandes fermes de 75 M€ au 30 juin 2022*



GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) publie ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour le premier semestre 2022**.



Après une hausse de 30% de ses revenus en 2021, GAUSSIN a encore enregistré une forte progression de +29% de son activité au premier semestre 2022, à 26,5 millions d’euros.



Le groupe a bénéficié de l’excellente performance de l’ensemble de la gamme zéro émissions. La branche portuaire a plus que doublé son activité par rapport au premier semestre 2021 avec, notamment, la livraison de l’essentiel de la commande de 36 APM 75T HE au port d’Abidjan en Côte d’Ivoire, filiale des groupes Maersk et Bolloré Ports, et qui sera le premier port zéro émissions de cette envergure en Afrique. L’activité logistique ressort également en hausse à +12% grâce au succès de l’ATM FULL ELEC qui a franchi au cours du semestre le cap symbolique du million de kilomètres parcourus depuis son lancement il y a cinq ans. Il équipe désormais plus de 40 grandes enseignes de la logistique et de la distribution en France. Et le distributeur Blyyd a commencé à le vendre dans les pays européens voisins. Le business model de licences poursuit son déploiement avec la signature en mai d’un Term Sheet avec CHARBONE HYDROGENE pour une nouvelle licence exclusive couvrant le Canada.