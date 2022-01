Groupe GAUSSIN publie ses revenus 2021

Chiffre d’affaires et revenus de licences : 52,8 M€ contre 40,6 M€ un an plus tôt (+30 %)



Chiffre d’affaires et revenus de licences du second semestre 2021 de 32,3 M€ contre 20,5 M€ sur le premier semestre 2021



Trésorerie de 20,4 M€ au 31 décembre 2021 contre 16,3 M€ en 2020

Excellentes perspectives grâce à une forte croissance du carnet de commandes qui passe de 67,9 M€ au 31 décembre 2020 à 77,1 M€** au 31 décembre 2021



GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) publie ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2021 (non audité).



1. Forte accélération de la croissance du Groupe GAUSSIN