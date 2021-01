Groupe GAUSSIN : Daniel HISSEL intègre le comité scientifique et stratégique ORIZON

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises propre et intelligent, annonce la nomination de Daniel Hissel, universitaire de renom et lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS dans le domaine de l'hydrogène-énergie, au sein de son comité scientifique et stratégique ORIZON.





Daniel Hissel, nouveau membre du comité scientifique et stratégique ORIZON



Diplômé de l'École Nationale Supérieure d'Ingénieurs Électriciens de Grenoble (ENSIEG) et d'un doctorat de l'École Nationale Supérieure d'Électrotechnique, d'Électronique, d'Informatique, d'Hydraulique et des Télécommunications (ENSEEIHT) dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée aux systèmes électriques, Daniel Hissel apporte au comité scientifique et stratégique de GAUSSIN, le comité ORIZON, une expertise scientifique reconnue. Récemment distingué par la médaille de l'innovation du CNRS, expert de la pile à combustible, il pourra donner un avis éclairé sur les enjeux d'avenir pour le Groupe.