Groupe CRIT : Finalisation de la transmission générationnelle du contrôle. Information relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social.

Paris, le 30 décembre 2024 à 18 heures



GROUPE CRIT annonce que le concert familial Guedj a finalisé la transmission générationnelle du contrôle familial voulue par son fondateur, Monsieur Claude Guedj, comme annoncé dans le communiqué du 16 décembre 2024. En conséquence, la société actualise le nombre de droits de vote théoriques attachés aux actions composant le capital social.



Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires 4ème trimestre 2024 – 29 janvier 2025 après Bourse



Le Groupe CRIT, acteur majeur du travail temporaire et de l’assistance aéroportuaire en France et à l’international, est coté sur Euronext Paris (compartiment B, FR0000036675) et fait partie des indices, CAC All-shares et Euronext Family Business.