 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Groupe CRIT : Chiffre d’affaires sur 9 mois 2026 : 2,55 Md€ (+2,2% en organique).
information fournie par Boursorama CP 28/10/2026 à 17:45

Ajouter Boursorama à vos sources

Communiqué de presse GROUPE CRIT

Chiffre d’affaires sur 9 mois 2026 : 2,55 Md€ (+2,2% en organique)
Croissance en France et à l’International

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur le troisième trimestre 2026 s’établit à 885,1 M€ (1) en hausse totalement organique (2) de 2,0% par rapport à la même période de 2025. Dans un contexte économique toujours incertain, cette évolution constitue une bonne performance portée par l’amélioration de l’activité enregistrée tant en France qu’à l’International.

Valeurs associées

CRIT
45,2000 EUR Euronext Paris -0,88%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
STELLANTIS
4,284 +15,39%
CAC 40
7 886,96 0,00%
Pétrole Brent
114,24 +0,04%
GENFIT
11,46 +8,32%
TOTALENERGIES
83,6 +0,72%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank