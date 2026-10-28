Communiqué de presse GROUPE CRIT
Chiffre d’affaires sur 9 mois 2026 : 2,55 Md€ (+2,2% en organique)
Croissance en France et à l’International
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur le troisième trimestre 2026 s’établit à 885,1 M€ (1) en hausse totalement organique (2) de 2,0% par rapport à la même période de 2025. Dans un contexte économique toujours incertain, cette évolution constitue une bonne performance portée par l’amélioration de l’activité enregistrée tant en France qu’à l’International.
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