GROUPE CASOL veut soutenir la transition énergétique

Pour soutenir l’environnement et favoriser la transition énergétique, la société envisage prochainement de lancer une crypto monnaie éthique, visant à récompenser les particuliers et les entreprises engagés dans la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels et tertiaires.

Chaque Mégawatt heure d’économie d’énergie réalisée et vérifiée donnera droit à un token qui sera envoyé dans des portefeuilles numériques et utilisé comme monnaie.



La société prévoit de réserver 18 500 000 tokens au bénéfice de ses actionnaires. Une action donnera droit à cinq tokens.



Pour soutenir le projet et le développement d’un département R&D en énergie renouvelable, une ICO sera lancée prochainement.