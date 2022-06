GROUPE CASOL : élargissement du flottant et lancement prochain d'une crypto monnaie verte.

GROUPE CASOL , acteur de la rénovation énergétique, souhaite élargir le flottant de la société et lancer prochainement son actif numérique.

Dans cette perspective, une cession de 134 805 actions au prix unitaire de 1 euro par action sera mise sur le marché le 08 juin 2022.



Cette opération va permettre de financer une partie de son Initial Coin Offering, d’élargir le flottant de la société dans la perspective d’un transfert sur Euronext Growth dès que les conditions seront réunies et de mettre à la disposition de ses actionnaires 37 pour cent de son offre de jetons numériques.



Ces nouvelles solutions de financements permises par la blockchain offrent de nouveaux modèles économiques pour financer et accélérer la transition écologique.



Cette opération n’appellera pas d’augmentation de capital et sera non dilutive pour les actionnaires.