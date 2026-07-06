Groupe Bogart : David Konckier étudie le rachat de Marionnaud

David Konckier, principal actionnaire du groupe Bogart, annonce avoir engagé, à titre personnel, un processus exclusif d'information et de consultation en vue d'une éventuelle acquisition du groupe Marionnaud.

Présent en France, en Autriche, en République tchèque, en Hongrie, en Italie, en Roumanie et en Suisse, Marionnaud exploite plus de 700 boutiques. L'enseigne est détenue par CK Hutchison Holdings, conglomérat multinational coté à la Bourse de Hong Kong.

Si elle aboutit, cette opération constituerait une étape importante dans le développement des activités liées à David Konckier.

"Le groupe tiendra le marché informé de la finalisation de la transaction et de ses implications", précise un communiqué du groupe Bogart.

Par ailleurs, la famille Konckier confirme avoir finalisé, le 1er juillet 2026, l'acquisition de la chaîne allemande Stadtparfumerie Pieper, annoncée le 24 avril dernier. Dans ce contexte, Bogart indique anticiper une croissance significative de son activité.