GROUPE BOGART : Cap des 300 M EUR de chiffre d'affaires franchi en 2019 grâce à l'intégration réussie de Distriplus (+83%)

Paris, le 13 février 2020

Groupe Bogart (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141 - JBOG), spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, publie ce jour son chiffre d'affaires annuel 2019.

L'année 2019 a été marquée par le premier exercice d'intégration en année pleine de la société Distriplus qui a permis à Groupe Bogart de réaliser un solide changement de dimension en franchissant le cap des 300 M€ de chiffre d'affaires.

Revenus en M€ (non audités) 2018 2019 Variation

en % Chiffre d'affaires T4 78,9 95,2 +20,7% Marques Parfums/Cosmétiques 12,0 16,6 +38,3% Boutiques en propre 66,9 78,6 +17,5% Chiffre d'affaires 12 mois 164,7 302,3 +83,5% Marques Parfums/Cosmétiques 44,2 50,5 +14,3% Boutiques en propre 120,5 251,8 +109,0%

Les détails du T4 2019 et du CA 2019 à périmètre et changes constants sont disponibles en Annexe de ce communiqué.

Retour sur une année 2019 marquée par un quasi-doublement de taille

L'année 2019 a été marquée notamment par trois évènements majeurs pour Groupe Bogart :

Une intégration réussie de la société Distriplus qui a permis au Groupe de déployer largement son maillage européen avec 200 magasins supplémentaires en Belgique et au Luxembourg et d'accroître significativement son chiffre d'affaires.

qui a permis au Groupe de déployer largement son maillage européen avec 200 magasins supplémentaires en Belgique et au Luxembourg et d'accroître significativement son chiffre d'affaires. La poursuite de l'extension du réseau en Europe avec l'acquisition de 18 nouvelles parfumeries en au Luxembourg (Milady) et de 6 nouvelles parfumeries en Belgique (parfumeries Pascal)

avec l'acquisition de 18 nouvelles parfumeries en au Luxembourg (Milady) et de 6 nouvelles parfumeries en Belgique (parfumeries Pascal) L'ouverture d'un magasin APRIL (shop-in-shop) au sein du Printemps de Metz, une première pour le Groupe qui renforce la visibilité et la notoriété de cette enseigne. En parallèle les marques April Soins et Méthode Jeanne Piaubert ont été déployées au Printemps Haussmann à Paris, alors que Carven a rejoint l'ensemble du réseau du Printemps.

Un solide retour à la croissance pour l'activité Marques Parfums/Cosmétiques au 4ème trimestre

Groupe Bogart réalise un très bon 4ème trimestre, avec un chiffre d'affaires consolidé de 95,2 M€ contre 78,9 M€ au 4ème trimestre 2018, en forte hausse de +20,7%. A périmètre et change constants, le chiffre d'affaires du 4ème trimestre est stable, à 78,3 M€ contre 78,4 M€ au 4ème trimestre 2018.

Les revenus au 4ème trimestre 2019 se décomposent comme suit :

Marques Parfums/Cosmétiques (revenus générés par les marques en propre du Groupe quel que soit le réseau de vente) affichent une solide croissance de + 38,3% du chiffre d'affaires à 16,6 M€ contre 12,0 M€ au 4ème trimestre 2018. Cette performance illustre l'effet vertueux du modèle de fabricant-distributeur ; l'extension du réseau de distribution profitant pleinement au déploiement des ventes des marques en propre du Groupe. Les ventes de fin d'année ont été dynamiques notamment sur la ligne Carven (5 nouveaux parfums exclusifs lancés en novembre) et Jacques Bogart (parfum Silver Scent et Santa Bay) qui réaffirme sa première place dans le Groupe.

Au niveau cosmétique, le Groupe a continué à tirer profit de la croissance des ventes de la marque Méthode Jeanne Piaubert et du lancement en fin d'année des premières créations olfactives de la marque APRIL.

Boutiques en propre (revenus générés par les boutiques détenues par Groupe Bogart (hors chiffre d'affaires réalisé par les marques du Groupe Bogart)) affichent un chiffre d'affaires de 78,6 M€, soit une croissance de +17,5%. Le Groupe a maintenu une bonne dynamique de croissance tout en optimisant son réseau en France et en Allemagne pour améliorer la rentabilité de ses magasins. Les ventes des sites e-commerce France, Belgique et Israël sont en forte hausse et ont largement contribué à cette dynamique (le lancement du site e-commerce allemand sera réalisé au 2nd semestre 2020). Pour mémoire la base de comparaison au 4ème trimestre 2018 intégrait déjà Distriplus sur deux mois.

A l'issue de cet exercice 2019, le chiffre d'affaires du Groupe Bogart s'élève à 302,3 M€, soit 1,8x le chiffre d'affaires 2018.

Progression de l'EBITDA pour 2019 - Poursuite des ambitions de déploiement du réseau en Europe pour 2020

Groupe BOGART prévoit une progression très significative de son EBITDA en 2019 par rapport au proforma 2018 de 10,8 M€, Distriplus s'étant fortement redressé et contribuant positivement sur 2019. Le Groupe rappelle que les pleins effets des leviers stratégiques mis en place pour continuer à améliorer la rentabilité sont attendus pour l'exercice 2020.

Du point de vue des marques, le Groupe prévoit d'investir sur deux marques en priorité en 2020 : la marque Jacques Bogart pour le parfum Silver Scent (campagne promotionnelle) et la marque STENDHAL dont la ligne va être complètement refondue pour redynamiser les ventes (formules naturelles, nouvel actif de ligne, packaging). Une ligne complète de maquillage et de soins premium sera lancée dans le courant de l'année 2020.

La marque de parfums Carven, pépite montante du Groupe, prend la 2eme place au niveau des marques. Le parfum féminin Dans Ma Bulle a trouvé sa clientèle en France, en Europe et en Asie. Cette bonne performance devrait se poursuivre sur 2020 avec des investissements sur le parfum Carven pour Homme et la Collection « voyages ».

Enfin, au vu de la bonne dynamique de la marque APRIL, la société prévoit un doublement du nombre de références de la marque pour atteindre près de 500 références en 2020. Le réseau de distribution devrait également être élargi chez des partenaires retails en Europe.

Au-delà, le Groupe reste toujours à l'écoute d'opportunités pour continuer à élargir son réseau de distribution en propre en Europe, à l'image du protocole signé récemment pour l'acquisition de 8 parfumeries du réseau Gottman en Allemagne[1]. Cette opération qui vient d'être entérinée en janvier 2020 va permettre d'augmenter le chiffre d'affaires en Allemagne d'environ 10% en année pleine. Ce réseau sera intégré dès le mois de mars 2020.

Groupe Bogart rappelle qu'il détient au total un large réseau de 390 magasins sur ses 5 pays (Belgique, Luxembourg, Allemagne, France et Israël).

Prochain rendez-vous : Résultats annuels le mardi 28 avril 2020

A propos du Groupe BOGART

Le Groupe BOGART est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe. Avec une position unique de fabricant-distributeur sur le marché, le Groupe assure une présence de ses marques dans plus de 90 pays et dispose d'un réseau de 390 magasins en propre répartis sur ses 5 pays (France, Israël, Allemagne, Belgique et Luxembourg). En 2019, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 302 M€.

Groupe BOGART est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Mnémonique : JBOG - ISIN : FR0012872141)

Site internet du Groupe

www.groupe-bogart.com

ANNEXES

Chiffre d'affaires T4 2019 périmètre constant et changes constants

Revenus en M€ (non audités) 2018 2019 Var. en %

(périmètre et changes constants) Chiffre d'affaires T4 78,4 78,3 -0,1% Marques Parfums/Cosmétiques 11,7 16,5 +41,0% Boutiques en propre 66,7 61,8 -7,3%

Chiffre d'affaires 2019 périmètre constant

Revenus en M€ (non audités) 2018 2019 Var. en %

(périmètre constant) Chiffre d'affaires 12 mois 163,3 163,9 +0,4% Marques Parfums/Cosmétiques 42,8 45,7 +6,8% Boutiques en propre 120,5 118,2 -1,9%

Chiffre d'affaires 2019 périmètre constant et changes constants

Revenus en M€ (non audités) 2018 2019 Var. en %

(périmètre et changes constants) Chiffre d'affaires 12 mois 163,3 160,6 -1,7% Marques Parfums/Cosmétiques 42,8 44,7 +4,4% Boutiques en propre 120,5 115,9 -3,8%

[1] Communiqué du 6 janvier 2020