Groupe Berkem étend sa gamme d’eaux florales 100% naturelle H2OLIXIR

• Lancement de deux nouvelles eaux florales à 97,5% biologiques et destinées aux acteurs de l’industrie cosmétique

• Renforcement de la proposition de valeur de Groupe Berkem sur le pôle d’activité « Santé, Beauté & Nutrition »

• Une gamme élargie de solutions issues de l’agriculture biologique française, upcyclées et certifiées COSMOS



Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal (code ISIN : FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM), annonce aujourd’hui l’extension de sa gamme d’eaux florales 100% naturelle à 97,5% organique, H2OLIXIR, destinée aux industriels de la Santé et de la Beauté.