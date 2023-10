Groupe Berkem : décalage d’un an des objectifs financiers compte tenu d’un contexte économique adverse

Pour recevoir toute l'information financière de Groupe Berkem en temps réel, faites-en la demande par mail à berkem@newcap.eu



Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal (code ISIN : FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM), annonce dans le cadre de la revue de ses budgets 2024, le décalage d’un an de ses objectifs financiers, initialement prévus pour l’exercice 2024.



A l’occasion de son IPO en 2021, la Société avait initialement annoncé un objectif de chiffre d’affaires de minimum 65 millions d’euros en 2024, pouvant être porté à au moins 85 millions d’euros en cas de réalisation d’opérations de croissance externe. Au même horizon, l’objectif du Groupe était d’atteindre une marge d’EBITDA de l'ordre de 25%.



Toutefois, en raison d’un contexte économique et géopolitique détérioré depuis le conflit en Ukraine, le Groupe a connu d’une part une hausse généralisée de ses charges d’exploitation due à l’inflation, et d’autre part a subi un fort ralentissement de ses pôles d’activités « Construction & Matériaux » et « Hygiène et Protection » impactés par un marché du bâtiment en fort ralentissement depuis quelques mois, lié lui aussi aux tensions inflationnistes.