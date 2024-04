Groupe Berkem annonce ses résultats annuels 2023 et son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024

• Résultats annuels 2023 :

• Chiffre d’affaires à 51,9 M€, dont 28% réalisé à l’international

• Marge d’EBITDA de 11,4%

• Résultat net positif à 0,4 M€



• Solide position de trésorerie au 31 décembre 2023 de 11,3 M€

• Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 à 13,2 M€

• Objectifs financiers du Groupe à horizon 2025 et 2027 inchangés



Olivier FAHY, Président Directeur Général de Groupe Berkem, déclare : « Dans un environnement économique et géopolitique toujours incertain, Groupe Berkem a su améliorer l’ensemble de ses indicateurs financiers et retrouver une dynamique de croissance rentable. Ces résultats probants sont le fruit des efforts constants menés par nos équipes afin d’améliorer nos marges sur l’ensemble des marchés que nous adressons et démontrent tout le savoir-faire de notre Groupe dans le développement de solutions à forte valeur ajoutée à destination des industriels. Forts de ces réalisations, nous entendons assurer la montée en puissance du site industriel de Valence que nous avons acquis en ce début d’année pour ainsi adresser au mieux les marchés de la nutraceutique et de la nutrition tout en poursuivant la structuration de notre offre via le lancement de nouveaux produits biosourcés innovants. »



Pour recevoir toute l'information financière de Groupe Berkem en temps réel, faites-en la demande par mail à berkem@newcap.eu