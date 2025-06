Groupe Bastide : deux cessions en Belgique

(AOF) - Groupe Bastide a annoncé la cession de ses deux filiales belges, Dorge Medic et Dyna Médical. La première est spécialisée dans la vente de matériels et produits médicaux pour le maintien à domicile et l’orthopédie, et la seconde est dédiée à la bandagisterie, la fabrication, l’adaptation et la vente de dispositifs médicaux sur mesure tels que bandages (orthèses, ceintures abdominales…). Ces deux sociétés acquises en 2013 et 2014 ont généré un chiffre d’affaires cumulé de 9,6 millions d’euros sur l’exercice 2023-2024.

Groupe Bastide va céder ces deux entreprises à un acteur belge, Aqtor !, une filiale du Groupe Eqwal, un leader international dans le secteur de la compensation du handicap.

Avec ces cessions, le Français pourra réduire sa dette financière nette et envisage d'autres cessions d'actifs qui ne répondraient plus à sa stratégie ou permettraient d'extérioriser la valeur créée.

