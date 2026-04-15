GROUPE AIRWELL : Plan d'électrification de la France : l'alliance SYNERPOD, GROUPE AIRWELL et CETIH prête à répondre à l'ambition d'un million de pompes à chaleur par an

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avril 2026

Plan d'électrification de la France : l'alliance SYNERPOD, GROUPE AIRWELL et CETIH prête à répondre à l'ambition d'un million de pompes à chaleur par an

Alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu vient d'annoncer le 10 avril 2026 son plan d'électrification des usages avec pour objectif d'installer un million de pompes à chaleur par an d'ici 2030 et d'interdire les chaudières à gaz dans les constructions neuves dès fin 2026, l'alliance SYNERPOD, GROUPE AIRWELL et le Groupe CETIH, un groupement industriel français au service de la rénovation globale du logement, se positionne comme les acteurs industriels français capables d'accompagner cette transformation à grande échelle.

Un plan gouvernemental historique, une opportunité nationale

Le Premier ministre a fixé l'objectif ambitieux d'atteindre un million d'installations de pompes à chaleur par an d'ici 2030, soit le double du rythme actuel. (Source Banque des Territoires) Dès fin 2026, il ne sera plus possible d'installer des chaudières à gaz dans les constructions neuves, et les aides publiques seront renforcées pour accompagner le remplacement des équipements fossiles par des pompes à chaleur. L'objectif du gouvernement est de faire du chauffage électrique la norme dans les logements français.

Un dispositif de type « leasing » est également envisagé pour garantir que le coût mensuel de la pompe à chaleur et de l'électricité reste inférieur aux anciennes factures de gaz dès les premières années.

SYNERPOD : une réponse industrielle française, pensée pour la massification

Face à ce défi national, SYNERPOD n'attend pas. Depuis 2021, la startup vendéenne développe l'Enerpod, un module préfabriqué tout-en-un positionné à l'extérieur du logement, qui intègre une pompe à chaleur silencieuse double service, un ballon d'eau chaude, une VMC double flux et un système de monitoring intelligent, permettant de réduire jusqu'à 60 % les émissions de CO? tout en améliorant le confort des habitants.

Le modèle SYNERPOD répond point par point aux exigences du plan gouvernemental :

Rapidité de déploiement : préfabriqué hors site, l'Enerpod permet des travaux rapides avec des délais réduits de 20 à 30 %, et une maintenance accessible depuis l'extérieur sans gêner les occupants. Atlanpole

préfabriqué hors site, l'Enerpod permet des travaux rapides avec des délais réduits de 20 à 30 %, et une maintenance accessible depuis l'extérieur sans gêner les occupants. Atlanpole Filière française : les pompes à chaleur AIRWELL intégrées dans les modules Enerpod sont fabriquées dans l'usine AIRWELL à Brest, en parfaite cohérence avec la volonté du gouvernement de s'appuyer sur une production nationale.

les pompes à chaleur AIRWELL intégrées dans les modules Enerpod sont fabriquées dans l'usine AIRWELL à Brest, en parfaite cohérence avec la volonté du gouvernement de s'appuyer sur une production nationale. Monitoring intelligent : grâce au système de monitoring, l'utilisateur peut rapidement détecter une surconsommation et en identifier les causes. 80 % des problèmes peuvent être gérés à distance, sans déplacement sur site.

grâce au système de monitoring, l'utilisateur peut rapidement détecter une surconsommation et en identifier les causes. 80 % des problèmes peuvent être gérés à distance, sans déplacement sur site. Adaptabilité : l'Enerpod XL, pensé pour les petits immeubles collectifs jusqu'à 25 logements, centralise la production d'eau chaude sanitaire, le chauffage et le confort d'été, avec en option le stockage d'énergie, la récupération d'eau de pluie et le couplage avec les mobilités douces.

l'Enerpod XL, pensé pour les petits immeubles collectifs jusqu'à 25 logements, centralise la production d'eau chaude sanitaire, le chauffage et le confort d'été, avec en option le stockage d'énergie, la récupération d'eau de pluie et le couplage avec les mobilités douces. Maintenance prédictive : basé sur le monitoring intelligent de ses équipements couplé a une mise en œuvre industrialisée, SYNERPOD a la capacité de garantir les performances et a la possibilité de faire évoluer son modèle économique vers du leasing énergétique

basé sur le monitoring intelligent de ses équipements couplé a une mise en œuvre industrialisée, SYNERPOD a la capacité de garantir les performances et a la possibilité de faire évoluer son modèle économique vers du leasing énergétique Logistique : non seulement expert de la préfabrication en usine, SYNERPOD développe également une expertise de la logistique chantier pour optimiser les temps sur chantier

non seulement expert de la préfabrication en usine, SYNERPOD développe également une expertise de la logistique chantier pour optimiser les temps sur chantier Approche filière : convaincu de la réussite collective et d'une performance globale du logement, SYNERPOD intègre une approche collaborative avec l'ensemble des acteurs (architectes, bureaux études, entreprises, industriels…) mais prépare également des modules de formation afin de préparer aux nouvelles techniques son écosysteme

Un acteur déjà ancré dans le logement social, cœur de cible du plan Lecornu

Le Premier ministre a précisé que l'électrification sera spécifiquement accélérée dans le logement social, avec l'objectif de faire sortir deux millions de logements du gaz d'ici 2050. SYNERPOD est précisément positionné sur ce marché : depuis le 1er janvier 2024, la startup contribue à la rénovation énergétique de 400 maisons pour des bailleurs sociaux dans le cadre du projet MASH EnergieSprong en Pays de la Loire.

SYNERPOD se développe également sur les marchés des logements collectifs aussi bien en rénovation que neuf grâce au lancement en juin 2025 du POD XL et réalise actuellement en filière hors site des opérations de logements neufs pour des béguinages et des logements sociaux individuels.

L'entreprise affiche une croissance soutenue, avec un chiffre d'affaires passé de 760 000 euros en 2023 à 15.8 millions en 2025, avec une projection à 80 millions pour 2031.

Citation de Sébastien Fournier, Président et cofondateur de SYNERPOD :

« Le plan d'électrification annoncé par le gouvernement est un signal fort que nous attendions. Il valide notre conviction fondatrice : la pompe à chaleur préfabriquée, intelligente et made in France est la clé pour décarboner le logement à grande échelle et rapidement. SYNERPOD est prêt à industrialiser cette transition. »

GROUPE AIRWELL, au service de la souveraineté industrielle des pompes à chaleur

Dans le contexte des récentes annonces gouvernementales GROUPE AIRWELL, pionnier français de la pompe à chaleur depuis 1947, salue cette volonté d'accélérer la transition énergétique et renforcer la souveraineté industrielle. Fort de près de 80 ans d'histoire et d'innovation, le Groupe développe des solutions éco-énergétiques performantes, en parfaite adéquation avec les nouvelles ambitions de décarbonation du chauffage et d'efficacité énergétique.

Faire le choix d'une pompe à chaleur produite sur le territoire français permet de réduire notre dépendance, de soutenir l'emploi industriel et de sécuriser les chaînes d'approvisionnement. C'est tout le sens de l'engagement de GROUPE AIRWELL avec son usine AIRWELL Industrie basée à Plabennec (29) en Bretagne qui participe à la relocalisation de la production de pompes à chaleur en France. Avec cette implantation, GROUPE AIRWELL contribue pleinement à la consolidation d'un savoir-faire industriel national et répond aux enjeux de souveraineté européenne de la filière.

GROUPE AIRWELL défend aussi le modèle du leasing énergétique : un mécanisme où le financement du projet de rénovation est directement et intégralement couvert par les économies d'énergie effectivement réalisées. L'objectif n'est plus seulement de faciliter l'accès au crédit, mais d'assurer un véritable autofinancement des travaux grâce à la performance de l'équipement installé.

Laurent Roegel, CEO de GROUPE AIRWELL répond :

« Nous accueillons favorablement les annonces du gouvernement qui remettent la pompe à chaleur au centre de la décarbonation.

Il y a aujourd'hui deux priorités associées au financement de la rénovation : nous devons prioriser le leasing énergétique et orienter le marché vers une obligation d'efficacité énergétique. Il faut sécuriser une économie réelle pour les ménages avec un autofinancement total des travaux par l'économie d'énergie générée. C'est ce que nous proposons déjà aujourd'hui avec notre offre LEEZY, conçue pour allier réindustrialisation, pouvoir d'achat et transition écologique. »

Citation de Paul TOULOUSE, DG de CETIH :

« Actionnaires de SYNERPOD depuis ses débuts, nous croyons fermement au développement de ses solutions qui répondent de façon adaptée aux défis de l'avenir, et particulièrement dans un contexte d'accélération de l'électrification des usages. »

À propos de SYNERPOD

Fondée en 2021 en région Nantaise, SYNERPOD conçoit et fabrique des modules énergétiques préfabriqués (Enerpod) destinés aux bailleurs sociaux et aux constructeurs. Lauréate de plusieurs appels à projets ADEME et France 2030, l'entreprise est soutenue par le groupe CETIH et le fabricant de pompes à chaleur AIRWELL.

À propos d'AIRWELL

Créée en 1947 en France, AIRWELL est la marque française référente pour la conception de pompes à chaleur en génie climatique et thermique. Acteur majeur, pionner français de la pompe à chaleur puis fabricant européen leader dans les années 1970, AIRWELL devient le GROUPE AIRWELL en 2021. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays. Le créateur français de solutions climatiques et thermiques continue son développement dans l'objectif d'optimiser la consommation énergétique de ses offres, préserver les ressources naturelles en exploitant l'énergie solaire, afin de fortement limiter l'empreinte environnementale de ses clients. Basé à Montigny-le-Bretonneux (78), Le GROUPE AIRWELL compte plus de 100 collaborateurs. En mars 2023, le GROUPE AIRWELL devient membre de la Communauté du Coq Vert portée par Bpi France et l'ADEME.

À propos de CETIH

“Nous sommes une entreprise industrielle française indépendante spécialiste de la menuiserie. Société à Mission depuis 2021.” Riche d'un savoir-faire de près de 50 ans et de l'expertise de ses 1 200 collaborateurs, le groupe commercialise sous les marques Bel'M, Zilten, CID, SWAO, Bignon, Bel'M Entrance Doors et CENOV plusieurs gammes de portes d'entrée & fenêtres multi-matériaux. Fort de ces expertises, CETIH réalise un chiffre d'affaires annuel de 215 millions d'euros. Ces solutions innovantes, éco-conçues et accessibles sont fabriquées au sein des six usines spécialisées ou en négoce - et distribuées en multicanal. CETIH favorise l'innovation pour mettre au service de ses clients des produits performants, esthétiques et responsables. En tant que Société à Mission, CETIH s'engage pour une entreprise et un habitat harmonieux, durables et tournés vers l'Humain. www.cetih.eu

Contacts presse :

SYNERPOD

Aude HATTAB

aude.hattab@synerpod.fr

www.synerpod.com

GROUPE AIRWELL

Relations Presse

Manon CLAIRET

mclairet@actus.fr

01 53 67 36 73

https://groupe-airwell.com/

CETIH

Anne LALOUX

a.laloux@agencebside.fr

06 88 76 34 14

https://www.cetih.eu