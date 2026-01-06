GROUPE AIRWELL : LE GROUPE ACCÉLÈRE SUR LE PLAN DE L'INNOVATION GRACE A TROIS PROJETS STRUCTURANTS SOUTENUS PAR L'ADEME, LE FASEP ET DES PARTENAIRES INDUSTRIELS FRANÇAIS.

Airwell : l'innovation made in France au service de la transition énergétique

À l'horizon de ses 80 ans, Airwell confirme son retour parmi les leaders de l'innovation énergétique en France. Précurseur de la climatisation en Europe dès les années 1950, le Groupe renoue aujourd'hui avec l'esprit pionnier qui a fait son succès et concrétise une décennie d'investissements dans la R&D. Après avoir marqué l'histoire avec des innovations comme les premiers Windows, les premiers Splits Air/Air en Europe, les premières PAC air/eau ou encore les gammes gainables à volets motorisés, Airwell déploie désormais une nouvelle génération de solutions globales répondant aux usages émergents, aux impératifs de performance énergétique et aux attentes des territoires.

Cette dynamique s'appuie sur une stratégie claire : maîtriser une innovation Made in France , complémentaire au business traditionnel, et soutenue par des partenaires institutionnels et industriels de premier plan. Plusieurs projets structurants — Enerpod, SolarFrost et Sterenn IA — sont ainsi aujourd'hui reconnus et financés par des dispositifs nationaux comme l'ADEME ou le FASEP, consolidant le positionnement d'Airwell sur les marchés français et internationaux.

Enerpod : un partenariat avec une Start-up industrielle française (Synerpod) pour massifier la rénovation énergétique

Fort de l'alliance avec Synerpod, Airwell renforce son engagement dans la rénovation énergétique hors site, un levier stratégique pour la transition du parc immobilier français. Les deux prototypes de Synerpod : Enerpod Home + et XL, lauréats du programme France 2030 – Construction et Rénovation Hors-Site porté par l'ADEME, illustrent cette ambition.

Co-développés avec Airwell et CETIH, ces modules intégrés imaginés par Synerpod embarquent des pompes à chaleur Airwell fabriquées à Brest , des outils de monitoring, ainsi qu'une solution de maintenance prédictive pour optimiser durablement les performances. Appliqués sur la façade, ils intègrent de nouvelles fonctionnalités destinées aux usagers : récupération d'eau de pluie, recharge de véhicules électriques, stockage d'énergie, consignes sécurisées, etc.

Ces innovations contribuent à l'émergence d'une filière française d'excellence de la rénovation hors-site , alliant performance, sobriété et industrialisation. Synerpod et Airwell ont déjà livré plus de 300 installations sur 2025. Appuyées par un soutien financier de 2,1 M€ , dont 1 M€ d'avances remboursables , l'objectif est de fournir des nouvelles solutions (au propane et totalement connectées) fin 2026.

SolarFrost : la chambre froide solaire autonome qui s'exporte déjà

Inscrit dans la continuité du projet Airwell 2.0 lancé en 2014, la commercialisation de la solution SolarFrost marque une nouvelle étape dans la stratégie du Groupe : concevoir des équipements durables, autonomes et adaptés aux besoins des pays en développement [1] .

Lauréate de l'appel à projets FASEP 2023 “Agriculture et alimentation durables”, SolarFrost est la première chambre froide solaire autonome, mobile et modulaire, permettant la conservation de denrées ou de produits médicaux sans connexion au réseau électrique. Elle s'adresse particulièrement aux zones rurales isolées, où la réduction des pertes post-récolte est cruciale.

Finalisée en septembre 2025, la solution a déjà été déployée en Irak et dans les Antilles, confirmant l'intérêt international pour ce dispositif. Le projet, soutenu par 500 000 € de subventions FASEP , témoigne de la capacité d'Airwell à conjuguer innovation, impact social et développement export.

Sterenn IA : la PAC française du futur, connectée, indoor et bas carbone

Projet stratégique pour 2026–2027, Sterenn IA représente une nouvelle rupture technologique et industrielle pour Airwell. Le programme repose sur un investissement global de 7,5 M€ en R&D , en grande partie déjà réalisé et financé sur fonds propres, dont 1,7 M€ ont été accompagnés par l'ADEME . L'objectif est de mettre sur le marché :

une nouvelle génération de services digitaux orientés maintenance préventive et prédictive, pilotage en temps réel et optimisation énergétique ;

une gamme de pompes à chaleur premium indoor, compactes, connectées, à faible impact environnemental grâce à l'utilisation du fluide frigorigène R290.

Ces PAC intérieures préfigurent l'évolution majeure attendue d'ici 2030 : remplacer progressivement les unités extérieures traditionnelles par des solutions plus discrètes, plus efficaces et compatibles avec les futures réglementations.

Le projet finance le développement :

de la géothermie très performante TEREO,

de la PAC intérieure WELLIN, toutes deux 100 % compatibles avec les standards bas GWP et les besoins de maintenance connectée.

Les produits issus du programme Sterenn IA équiperont également les futures générations d'Enerpods Synerpod, avec des premiers prototypes attendus à partir de fin 2026-début 2027.

Un nouvel élan industriel pour Airwell

Le retour d'Airwell au premier plan s'appuie donc sur une vision cohérente : proposer des solutions globales, performantes et fabriquées en France, tout en renforçant sa présence internationale. Soutenus par des partenaires institutionnels, des acteurs industriels français et des programmes d'investissement ambitieux, ces trois projets — Enerpod, SolarFrost et Sterenn IA — matérialisent la montée en puissance du Groupe et sa capacité à innover de manière concrète et utile.

Airwell confirme ainsi son ambition : devenir un leader européen des solutions énergétiques de demain.

A propos du Groupe Airwell :

Fondé en 1947 en France, le Groupe Airwell est un fabricant reconnu de pompes à chaleur et un pionnier dans la création d'écosystèmes énergétiques. Expert des solutions climatiques et thermiques conçues autour des besoins réels des utilisateurs, le Groupe déploie aujourd'hui son savoir-faire dans 80 pays et vise à devenir l'un des acteurs majeurs du secteur en Europe. Engagé au cœur de la transition énergétique, le Groupe Airwell développe des solutions destinées à optimiser la consommation d'énergie et à préserver les ressources naturelles, notamment grâce à l'exploitation de l'énergie solaire. Son ambition : réduire significativement l'empreinte environnementale de ses clients tout en leur garantissant confort et performance. Basé à Montigny-le-Bretonneux (78), le Groupe réunit plus de 100 collaborateurs. En mars 2023, il a rejoint la Communauté du Coq Vert, initiative portée par Bpifrance et l'ADEME, renforçant ainsi son engagement en faveur d'un modèle énergétique responsable et innovant.

