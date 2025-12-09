GROUPE AIRWELL : AIRWELL SIGNE UNE AVANCÉE MAJEURE APRÈS 3 ANS DE DÉVELOPPEMENT PARTENARIAL, LA CHAMBRE FROIDE SOLAIRE AUTONOME EST COMMERCIALISÉE

Actualité - Du concept à l'action : AIRWELL concrétise son projet SolarFrost avec le soutien du FASEP

Le Groupe Airwell annonce la clôture réussie du projet FASEP « Installation de chambres froides solaires autonomes en Irak visant la conservation des fruits et légumes », mené avec le soutien de la Direction Générale du Trésor (DG Trésor) et en partenariat avec le Cercle France-Irak, la Direction Générale de l'Agriculture du Gouvernorat de Ninive et l'ONG Triangle Génération Humanitaire (TGH).

Un projet FASEP pour répondre à un enjeu agricole majeur

Lancé en 2023, ce projet FASEP ( Fonds destiné à financer des projets démonstrateurs de technologies vertes et innovantes ) a été conçu pour répondre à un constat : les pertes post-récoltes en Irak constituent un frein majeur au développement de la filière agricole.

Dans un pays où l'accès au froid est limité, notamment dans les zones rurales reculées, la Chambre Froide Solaire Autonome (CFSA) SolarFrost développée par Airwell apporte une solution concrète et durable.

Cette solution « tout-en-un », fabriquée en France et fonctionnant à l'énergie solaire, permet aux agriculteurs, éleveurs et grossistes de conserver leurs productions dans des conditions optimales, d'allonger la durée de conservation de leurs produits pour augmenter leurs volumes commercialisables et donc leurs revenus. En réduisant la dépendance énergétique et les pertes alimentaires, la SolarFrost contribue à ancrer durablement les acteurs agricoles sur leur territoire tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Grâce à un modèle organisationnel novateur, le « Pay as You Store », les utilisateurs peuvent louer à la demande un espace de stockage réfrigéré, rendant cette technologie accessible à tous les exploitants, quelle que soit leurs taille et moyens.

Figure 1. Disposition de produits agricoles dans la chambre froide pour les agriculteurs et grossistes (voir pdf)

Une inauguration puis une clôture officielle de projet réussie à Ninive

L'inauguration du démonstrateur SolarFrost s'est tenue le 30 avril 2025, suivie par la journée de clôture du club de suivi FASEP, organisée le lundi 20 octobre 2025 à Mossoul (gouvernorat de Ninive), au Laboratoire de recherche sur les semences – Département de la production végétale, en présence de :

M. Jean Christophe Augé, Consul Général de France à Mossoul (journée d'inauguration)

M. Fabrice Desplechin, Consul Général de France à Mossoul (journée de clôture FASEP)

M. Laurent Estrade, Chef du Service économique de l'Ambassade de France à Bagdad (DG Trésor)

M. Abdullah Saeed Al-Hamo, Directeur Général de l'Agriculture à Ninive

Airwell remercie tous les partenaires français, irakiens et internationaux qui ont contribués à ces réussites. En particulier, l'ONG française Triangle Génération Humanitaire et le Cercle France Irak, présents sur place pour assurer l'organisation et le suivi des actions avec Airwell.

Le Groupe Airwell était représenté sur place par Latifeh Tanios (Responsable du «Pay as You Store»), Georges Saad (Responsable du SAV) ainsi que Jean-Jacques Charro (MEA Export Manager) et Foucauld Wallaert (Chef du projet SolarFrost) en tant que coordinateurs du projet.

Figure 2. Discours de M. Jean Christophe Augé, Consul Général de France à Mossoul (voir pdf)

Dans son discours lors de l'inauguration, le représentant français M. Jean Christophe Augé, a souligné la sous-utilisation actuelle de la technologie solaire dans une région pourtant très ensoleillée et à insisté sur l'importance de la collaboration entre acteurs irakiens et français pour assurer le bon fonctionnement et la commercialisation à grande échelle de la SolarFrost. «?L'objectif est de déployer cette technologie innovante non seulement en Irak mais aussi dans le reste du Moyen-Orient, au service des agriculteurs et des populations locales.Les autorités françaises sont particulièrement heureuses de soutenir la promotion de la SolarFrost en Irak» - M. Jean Christophe Augé, Consul général de France à Mossoul.

Figure 3. Inauguration officielle de la SolarFrost à Mossoul le 30 avril 2025 (voir pdf)

Figure 4. Clôture du club de suivi FASEP pour le projet SolarFrost le 20 octobre 2025 (voir pdf)

Des résultats concrets et salués par les utilisateurs

Depuis son installation, la SolarFrost a démontré sa robustesse et sa fiabilité, maintenant une température intérieure stable de 4 °C tout l'été, en totale autonomie énergétique malgré des conditions climatiques extrêmes.

Elle a permis de conserver plus de 5 tonnes de denrées périssables, réduisant les pertes post-récolte et garantissant un meilleur approvisionnement du marché local. Les témoignages des agriculteurs lors de la cérémonie de clôture ont confirmé un fort intérêt pour le déploiement de nouvelles SolarFrost dans la région de Ninive.

Figure 5. Formations dispensés par Airwell, la Direction Générale de l'agriculture et l'ONG Triangle Génération Humanitaire (voir pdf)

Les formations dispensées en arabe par Airwell et ses partenaires, notamment sur le modèle du « Pay as You Store » grâce à l'application Coldtivate de la Basel Agency for Sustainable Energy, ont permis de renforcer les compétences locales sur la conservation des denrées et de préparer une appropriation durable de la technologie et son modèle organisationnel nouveau.

Un modèle d'innovation sociale, économique et environnementale

Le modèle « Pay as You Store » permet aux exploitants agricoles de louer uniquement la capacité de stockage dont ils ont besoin, rendant l'accès au froid à partir d'énergie solaire accessible, fiable et rentable.

L'étude économique, sociale et environnementale mais en lumière des atouts majeurs associés au déploiement d'un tel modèle :

Rentabilité en 3 à 5 ans pour l'acheteur d'une SolarFrost selon le modèle et le taux de remplissage moyen de l'espace froid (20 ou 40 pieds, taux de remplissage autour de 60%) ;

Fiabilité de fonctionnement technique et organisationnel par une maintenance et des formations assurées par des partenaires irakiens en lien direct avec Airwell ;

Réduction de 94 tonnes équivalent CO2 d'émissions de gaz à effet de serre sur 10 ans pour l'utilisation d'une SolarFrost par rapport à une chambre froide alimentée par un groupe électrogène.

Ce modèle économique innovant positionne Airwell comme un nouvel acteur du développement durable et de la souveraineté alimentaire au Moyen-Orient.

Prochaines étapes : un déploiement international

En parallèle, le Groupe annonce avoir reçu les premières commandes de SolarFrost pour les Antilles, avec une installation prévue à Saint-Martin début 2026. Ce déploiement marque une nouvelle étape dans la stratégie internationale d'Airwell, qui ambitionne de devenir le fournisseur référent de petites unités de conservation décarbonées au Moyen-Orient, en Afrique et dans les DOM TOM.

A propos du Groupe Airwell :

Fondé en 1947 en France, le Groupe Airwell est un fabricant reconnu de pompes à chaleur et un pionnier dans la création d'écosystèmes énergétiques. Expert des solutions climatiques et thermiques conçues autour des besoins réels des utilisateurs, le Groupe déploie aujourd'hui son savoir-faire dans 80 pays et vise à devenir l'un des acteurs majeurs du secteur en Europe. Engagé au cœur de la transition énergétique, le Groupe Airwell développe des solutions destinées à optimiser la consommation d'énergie et à préserver les ressources naturelles, notamment grâce à l'exploitation de l'énergie solaire. Son ambition : réduire significativement l'empreinte environnementale de ses clients tout en leur garantissant confort et performance. Basé à Montigny-le-Bretonneux (78), le Groupe réunit plus de 100 collaborateurs. En mars 2023, il a rejoint la Communauté du Coq Vert, initiative portée par Bpifrance et l'ADEME, renforçant ainsi son engagement en faveur d'un modèle énergétique responsable et innovant.

Plus d'informations sur la SolarFrost : https://www.airwell.com/fr/solarfrost/

Plus d'informations sur Airwell : www.airwell.com et www.groupe-airwell.com .

L'actualité de AIRWELL : Linkedin & YouTube .

