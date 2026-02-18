Groupe ADP vise un Ebitda de plus de €2,35 mds en 2026, dépasse les attentes sur 2025

Le groupe ADP ADP.PA a déclaré mercredi viser en 2026 un bénéfice annuel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) courant supérieur à 2,35 milliards d'euros, après avoir dépassé les attentes l'année dernière.

L'Ebitda courant pour l'exercice 2025 a atteint 2,32 milliards d'euros, en hausse de 12,3% par rapport à 2024. Les analystes tablaient sur 2,23 milliards d’euros selon le consensus médian fourni par Groupe ADP.

Ce résultat reflète "le dynamisme des activités internationales, la discipline financière du groupe et l’effet de périmètre résultant des acquisitions réalisées en 2024", selon le président-directeur général Philippe Pascal cité dans un communiqué.

L'entreprise, qui exploite les aéroports d'Orly et de Roissy-Charles-De-Gaulle, vise également en 2026 un ratio dette nette/Ebitda courant "inférieur ou égal à 3,7x" et un taux de distribution de 60% du résultat net part du groupe, avec un plancher de 3 euros par action, selon le communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)