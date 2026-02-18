Groupe ADP vise un Ebitda de plus de €2,35 mds en 2026, dépasse les attentes sur 2025

55ème Salon de l'Aéronautique et de l'Espace à l'aéroport du Bourget près de Paris

Le groupe ‌ADP a déclaré mercredi viser ​en 2026 un bénéfice annuel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) courant supérieur ​à 2,35 milliards d'euros, après avoir dépassé les ​attentes l'année dernière.

L'Ebitda ⁠courant pour l'exercice 2025 a atteint ‌2,32 milliards d'euros, en hausse de 12,3% par rapport à 2024. ​Les ‌analystes tablaient sur 2,23 milliards ⁠d’euros selon le consensus médian fourni par Groupe ADP.

Ce résultat reflète "le dynamisme des ⁠activités internationales, ‌la discipline financière du groupe ⁠et l’effet de périmètre résultant ‌des acquisitions réalisées en 2024", ⁠selon le président-directeur général Philippe ⁠Pascal cité ‌dans un communiqué.

L'entreprise, qui exploite les aéroports ​d'Orly et ‌de Roissy-Charles-De-Gaulle, vise également en 2026 un ratio dette ​nette/Ebitda courant "inférieur ou égal à 3,7x" et un taux de ⁠distribution de 60% du résultat net part du groupe, avec un plancher de 3 euros par action, selon le communiqué.

