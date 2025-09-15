 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Groupe ADP-Trafic Paris Aéroport en hausse de 1,9% sur un an en août
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 17:55

Aeroports de Paris SA ADP.PA :

* CHIFFRES DE TRAFIC DU MOIS D'AOÛT 2025

* TRAFIC GROUPE EN AOÛT: 37,2 MILLIONS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 3,0 %

* TRAFIC PARIS AÉROPORT EN AOÛT: 10,4 MILLIONS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 1,9 %

Texte original [https://tinyurl.com/5fsrs65e] Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ADP
113,4000 EUR Euronext Paris -0,26%
