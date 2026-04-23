Groupe ADP signe des accords pour céder 7,3% de GAL à GMR Group

Groupe ADP ADP.PA a annoncé jeudi avoir signé des accords avec GMR Group portant sur la cession de titres représentant jusqu'à 7,3% du capital de GMR Airports Ltd (GAL) GMRI.NS , pour une trésorerie estimée à 924 millions d'euros.

L'opérateur des aéroports d'Orly et de Roissy-Charles-De-Gaulle proposera par ailleurs un dividende complémentaire de 0,8 euro par action au titre de l'exercice 2025, selon un communiqué.

Le communiqué précise que 3,4% des actions de GAL ont déjà été cédées pour 256 millions d'euros. D'après les accords signés, une autre part de 3,9% de GAL peut être cédée par Groupe ADP à GMR Group d'ici le 30 avril 2027 au plus tard, pour un montant estimé à 285 millions d'euros.

Enfin, le rachat anticipé par GMR Group des obligations convertibles FCCBs émises par GAL et actuellement détenues par ADP interviendra au plus tard le 31 mars 2027 pour un montant nominal de 301 millions d'euros.

L'impact de l'opération sur le résultat net (part du groupe) sera exclu du calcul du dividende dit "ordinaire" pour les exercices 2026 et 2027, souligne le communiqué.

La trésorerie générée servira au désendettement du groupe à court terme, ainsi qu'à la rémunération des actionnaires par le versement d'un dividende complémentaire dès l'année 2026, ajoute le communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)