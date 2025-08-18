 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Groupe ADP, bioMérieux, Vinci... les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 18/08/2025 à 18:20

(AOF) - bioMérieux

bioMérieux a annoncé que son test Biofire Spotfire Respiratory/Sore Throat (R/ST) Panel Mini, pour les infections respiratoires et pharyngées, a obtenu l'autorisation 510(k) et la dérogation CLIA des autorités sanitaires américaines pour l'ajout d'une nouvelle méthode de prélèvement via un écouvillon antérieur nasal. Cet écouvillon est compatible uniquement avec le menu respiratoire du test. En effectuant le prélèvement seulement dans la partie antérieure de la cavité nasale, ce type d'écouvillon améliore le confort du patient.

Europlasma

Europlasma a décidé de procéder à un regroupement d'actions par échange de 2 500 actions anciennes, contre 1 action nouvelle. L'opération n'aura aucun impact sur la valeur globale des titres détenus en portefeuille par les actionnaires, exception faite des rompus. Le regroupement débutera le 5 septembre prochain et s'achèvera le 6 octobre. Le premier jour de cotation des actions regroupées sera donc le 7 octobre.

Groupe ADP

Au mois de juillet, le trafic du Groupe ADP a augmenté de 1,4 %, pour un total de 36,3 millions de passagers accueillis. Uniquement sur Paris Aéroport il a progressé de 3,5 %, à 10,2 millions de voyageurs. Le groupe explique notamment que depuis le mois de juin, le trafic à l'aéroport de Delhi est impacté par une réduction temporaire des vols internationaux de la compagnie, ainsi que par la fermeture d'une piste pour travaux. La fin de ces perturbations est attendue pour le mois d'octobre.

Vinci

Vinci a remporté un contrat de conception-construction en Australie. Dans le cadre de cet accord de type " alliance " avec John Holland, Jacobs, Mott MacDonald et Major Road Projects Victoria, Seymour Whyte, filiale australienne de VINCI Construction, s'est vu attribuer un contrat pour la modernisation du tronçon Hoddle-Burke de l'autoroute Eastern Freeway. Le montant du contrat est estimé à environ 450 millions d'euros (800 millions de dollars australiens) pour Seymour Whyte et John Holland (50/50).

