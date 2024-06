Groupama Asset Management : évolution des dénominations de ses fonds

(AOF) - Groupama Asset Management annonce faire évoluer les dénominations de ses fonds et de leurs parts, avec effet les lundi 24 juin 2024 et lundi 23 septembre 2024. Tous les fonds de Groupama Asset Management porteront désormais la marque Groupama dans leur dénomination. Cette démarche a notamment pour objectif de "renforcer notre identité et l’affiliation à notre groupe Groupama". "Nous tenons à souligner que les codes ISIN et les stratégies d'investissement restent inchangés", précise un communiqué.