Groupama AM se renforce en Italie

(NEWSManagers.com) - Groupama Asset Management, société de gestion de l’assureur français éponyme, a procédé à l’absorption de sa filiale italienne Groupama Asset Management SGR, qu’elle détient entièrement et basée à Rome ainsi qu'à Milan, a appris NewsManagers.

Le projet de fusion transfrontalière a été déposé fin juin. Sollicité, Groupama AM précise à NewsManagers qu'il s'agit d'une formalité juridique à vocation de simplification opérationnelle et administrative qui amène le gestionnaire à transformer sa filiale en succursale. L’ensemble des équipes est maintenu dans ses fonctions. Les ambitions sur le marché italien sont elles aussi maintenues et se renforcent avec le déploiement d’une équipe dédiée à la distribution et installée à Milan, indique Groupama AM. La société de gestion accompagne la Compagnie d’Assurance Italienne depuis cette année, dans le déploiement de la solution de gestion déléguée dans le cadre du développement des unités de compte.