Groupama AM recrute une directrice commerciale

Groupama Asset Management vient de recruter Cécile Terrier au poste de directrice commerciale et service client. Elle succède à Arnaud Ganet, qui a rejoint Mandarine Gestion en tant que directeur du développement.

L’intéressée vient de Principal Global Investors, où elle était dernièrement managing director , responsable de l’Europe francophone (entre 2022 et 2025), après avoir été responsable des ventes institutionnelles pour la France (2020-2022). Précédemment, Cécile Terrier travaillait chez Keys Reim, comme directrice des relations institutionnelles. Elle a aussi occupé différents postes commerciaux au sein de HSBC, Société Générale (2004-2008), Lyxor Asset Management (2008-2011) et Pictet Asset Management France (2011-2017).

Dans ses nouvelles fonctions, Cécile Terrier a pour mission d’accompagner l’évolution du modèle de vente de Groupama Asset Management et de piloter les trois segments de clientèle : institutionnels, distribution et clientèle privée. Directement rattachée à Mirela Agache-Durand, directrice générale de Groupama Asset Management, elle a sous sa responsabilité les équipes commerciales et service client basées à Paris, en Espagne et en Italie, soit 30 personnes.

« Cette arrivée s’inscrit dans une phase de transformation stratégique, marquée par l’acquisition d’Inocap Gestion et l’élargissement du modèle de distribution de la société de gestion », commente un communiqué de presse.

L'Agefi