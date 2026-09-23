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Groupama AM recrute Nicolas Leprince au sein de son pôle obligataire
information fournie par Agefi Asset Management 23/09/2026 à 08:15
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Groupama Asset Management structure un peu plus son offre obligataire. La société de gestion vient de créer un pôle dédié aux stratégies Absolute / Total Return.

Pour le piloter, elle a recruté Nicolas Leprince, CFA, en poste depuis le 1er septembre et rattaché directement à Stéphan Mazel, directeur des gestions obligataires de la maison.

Nicolas Leprince arrive avec plus de deux décennies d’expérience sur les marchés obligataires. Il occupait depuis 2019 le poste de Senior Fixed Income Portfolio Manager chez Edmond de Rothschild Asset Management, où il gérait une stratégie d’allocation obligataire flexible construite sur une lecture macroéconomique et une gestion active des taux et du crédit.

Avant cela, Nicolas Leprince avait passé plus de quinze ans chez BNP Paribas Cardif, où entre 2016 et 2019 il avait la responsabilité des investissements obligataires de l’assureur. Une fonction qui l’a conduit à piloter une équipe en charge d’environ 90 milliards d’euros d’actifs.

Vincent Barret

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