Groupama AM : Cécile Terrier nommée directrice commerciale et service client

(AOF) - Groupama Asset Management nomme Cécile Terrier au poste de directrice commerciale et service client. Dans ses nouvelles fonctions, elle a pour mission d’accompagner l’évolution du modèle de vente de Groupama AM et de piloter les trois segments de clientèle : institutionnels, distribution et clientèle privée. Elle est directement rattachée à Mirela Agache-Durand, directrice générale de Groupama Asset Management. Elle a sous sa responsabilité les équipes commerciales et service client basées à Paris, en Espagne et en Italie (30 personnes).

Cécile Terrier débute sa carrière en 1998 chez Altran en tant que responsable d'affaires, avant de rejoindre Société Générale CIB en 2001 sur les activités de produits dérivés de taux et de couverture. Elle occupe ensuite différents postes commerciaux au sein de HSBC puis Société Générale (2004-2008), Lyxor Asset Management (2008-2011), et Pictet Asset Management France (2011-2017).

En 2017, elle devient directrice des relations institutionnelles de Keys REIM, où elle développe l'activité auprès de banques privées, family offices, assureurs et mutuelles. Trois ans plus tard, elle rejoint Principal Global Investors, d'abord comme head of institutional sales France (2020-2022), puis managing director, head of business Europe francophone (2022-2025).

Cécile Terrier est diplômée de Skema Business School et titulaire d'un Master ingénierie et management des patrimoines immobiliers, développement immobilier de l'université Paris Est Marne La Vallée.