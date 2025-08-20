Group14, soutenu par Porsche, conclut un nouveau financement et prend le contrôle de l'usine de matériaux pour batteries de la coentreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Group14 Technologies a déclaré mercredi avoir levé 463 millions de dollars lors de son dernier tour de table mené par la société d'investissement sud-coréenne SK

034730.KS , alors que la start-up spécialisée dans les matériaux de batterie à base de silicium vise à augmenter sa production.

La start-up a également acquis les 75 % restants de sa coentreprise avec SK, devenant ainsi propriétaire à part entière des opérations de fabrication de son matériau de batterie à base de silicium en Corée du Sud.

La start-up de Woodinville, dans l'État de Washington, fabrique un matériau composite silicium-carbone ou SCC55, qui peut remplacer les anodes en graphite dans les batteries lithium-ion, leur permettant de se charger plus rapidement et de conserver plus d'énergie.

La demande de véhicules électriques et de technologies de pointe a suscité un intérêt constant de la part des investisseurs pour le secteur des matériaux pour batteries, et de nombreuses entreprises sont en concurrence pour attirer des fonds.

Les sociétés de capital-risque ciblent également de plus en plus les entreprises de matériaux de batterie alternatifs, qui ont le potentiel de réduire le coût et la taille des batteries, à l'instar de la technologie développée par Group14.

La société n'a pas révélé l'évaluation de son dernier financement dans sa déclaration, mais une source familière de l'affaire a déclaré à Reuters qu'elle était supérieure à la valeur de la start-up de plus d'un milliard de dollars lors d'un tour de table en 2022 ( ).

La fabricant de matériaux pour batteries avait obtenu 614 millions de dollars lors de son tour de table élargi de série C en 2022, et le dernier financement de série D porte le total des fonds propres levés à plus d'un milliard de dollars, a déclaré la société.

Le nouveau tour de table, série D, a également vu la participation d'investisseurs existants tels que Porsche Investments, ATL, OMERS, Decarbonization Partners, Lightrock Climate Impact Fund et Microsoft Climate Innovation Fund.

L'usine de matériaux actifs pour batteries (BAM) en Corée du Sud produit le SCC55 de Group14 à l'échelle de l'EV. L'entreprise possède désormais trois usines de BAM, les deux autres étant situées dans l'État de Washington.

"Nous renforçons les chaînes d'approvisionnement régionales en batteries et protégeons nos clients de l'incertitude commerciale mondiale", a déclaré le directeur général Rick Luebbe.