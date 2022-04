GROUP SFIT change de nom et devient METAVISIO

PONTAULT-COMBAULT, le 27 avril 2022 – 08h30 – GROUP SFIT (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : MLTHO), société française spécialisée dans la recherche, la conception et la commercialisation d'ordinateurs portables, change de nom et devient METAVISIO (THOMSON Computing) pour accompagner la présence croissante de l'entreprise à l'international.

L'Assemblée générale des Actionnaires qui s'est tenue le 25 avril 2022 a adopté à l'unanimité la résolution proposée par le Conseil d'Administration portant sur le changement de dénomination sociale du Groupe en METAVISIO (THOMSON Computing).

METAVISIO incarne les valeurs d'agilité et d'innovation qui font l'ADN de la société. Ce changement de nom correspond à la volonté des dirigeants d'accélérer le développement commercial du Groupe et de faire rayonner la marque THOMSON Computing en France et à l'international.