Group 1 Automotive grimpe après que Benchmark l'a relevé à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
30 mars - ** Les actions du distributeur automobile Group 1 Automotive GPI.N sont en hausse de 2 % à 331,74 $ avant le marché
** Benchmark relève GPI de "hold" à "buy"; fixe le PT à 425 $, ce qui implique une hausse de ~30% par rapport à la dernière clôture de l'action
** Un acteur de premier ordre, qui se négocie généralement à un prix élevé, se négocie maintenant près de la limite inférieure du groupe, présentant un rapport risque/récompense plus équilibré et un multiple relatif qui pourrait devenir un vent arrière" - Benchmark
** La société de courtage indique que l'optimisation du portefeuille et la restructuration devraient augmenter la rentabilité des magasins
** A la dernière clôture, l'action GPI a baissé de 17,3 % depuis le début de l'année
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