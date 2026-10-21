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Gros coup de frein pour Michelin
information fournie par Zonebourse 21/10/2026 à 10:15

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Malgré une accélération au troisième trimestre, les chiffres dévoilés par Michelin mardi soir sont inférieurs aux attentes. La sanction en bourse est immédiate, le titre chute de 5,99%, à 31,26 euros, signant l'une des plus fortes baisses du CAC 40.

Le pneumaticien a dévoilé un chiffre d'affaires de 19,2 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, en progression de 1% à parité et change constants et de 0,1% à périmètre et changes constants. Sur le seul troisième trimestre, l'activité a accéléré.

Depuis le début de l'année, la performance fait ressortir une baisse de 0,8% des volumes de pneus, principalement en raison de la faiblesse des ventes de première monte. Elle fait également ressortir un effet prix-mix positif de 1,1%, dont 1,6% d'effet mix grâce à la montée en gamme et à la marque Michelin. Enfin, l'effet périmètre a apporté 0,9% (consolidation de Cooley Group, Flexitallic et TecTech), alors que l'effet de change a pesé à hauteur de 1,6% en raison de la dépréciation du dollar américain au premier semestre.

Michelin a confirmé ses objectifs annuels et vise une croissance de son résultat opérationnel des secteurs à taux de change et périmètre constants par rapport à 2025, ainsi qu'un cash-flow libre avant opérations de M&A supérieur à 1,6 milliard d'euros.

Jefferies et Citi restent à l'achat

Pour Jefferies, le chiffre d'affaires ressort en hausse de 3,9%, contre un consensus à 4,9%, l'écart provenant des volumes. Les analystes estiment que cette publication trimestrielle est légèrement négative, avec des volumes plus faibles, mais ils jugent également les attentes actuelles trop basses. La recommandation reste à acheter, avec une cible de cours de 40 euros, soit un potentiel de hausse de 20%.

Chez Citi, les analystes évoquent un troisième trimestre inférieur aux attentes, là aussi en raison de volumes plus faibles et précisent qu'ils s'attendaient déjà à ce que le groupe confirme ses objectifs annuels. Pour Citi, le principal enjeu portait sur les volumes et la capacité de Michelin, pour la première fois depuis des années, à afficher une contribution positive sur l'ensemble des composantes de la variation du chiffre d'affaires. L'avis sur le titre est également à acheter, avec un objectif de cours de 39 euros.

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MICHELIN
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