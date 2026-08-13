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Gros contrat pour Hellenic Cables
information fournie par Zonebourse 13/08/2026 à 17:52
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Cenergy, via sa filiale spécialisée dans le câblage, Hellenic Cables, a remporté un contrat majeur en ingénierie, approvisionnement, construction et installation (EPCI) auprès de l'Opérateur Indépendant de Transport d'Electricité grec (IPTO). Portant sur une valeur totale d'environ 1,5 milliard d'euros, l'accord a été attribué via sa filiale Fulgor S.A.

Le contrat porte sur la réalisation clé en main de l'interconnexion électrique en courant continu haute tension (HVDC) de 320 kV reliant Corinthe à l'île de Kos. Le chantier s'annonce important avec 1 260 km de câbles sous-marins, 30 km de câbles souterrains et 1GW de capacité totale de transfert d'énergie.

Les câbles de haute technologie seront produits localement dans les usines grecques du groupe, situées à Corinthe et à Thèbes. Le coup d'envoi des travaux est planifié pour le quatrième trimestre 2026, avec une livraison finale prévue à l'horizon 2030.

Au-delà de la performance industrielle, ce projet revêt une importance capitale pour la transition énergétique grecque. L'interconnexion raccordera l'archipel du Dodécanèse au réseau continental, permettant d'engager la fermeture progressive des centrales thermiques locales au fioul, particulièrement coûteuses et polluantes.

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