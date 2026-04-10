GROLLEAU : Nouvelle date de publication du communiqué relatif aux résultats annuels 2025 : le 22 avril 2026

Nouvelle date de publication du communiqué relatif aux résultats annuels 2025 : le 22 avril 2026

Maintien de la date de publication du rapport financier annuel 2025

Montilliers – 10 avril 2026 - Grolleau (Code ISIN : FR0014005ZM5 / Mnémonique : ALGRO) annonce le décalage de la publication de son communiqué de presse relatif aux résultats annuels 2025, initialement prévue le jeudi 16 avril 2026 après bourse, et désormais fixée au mercredi 22 avril 2026 avant bourse, le Conseil d'administration ne pouvant se tenir à la date initialement fixée pour arrêter les comptes. La société confirme publier son rapport financier annuel 2025 dans les délais légaux au plus tard le 30 avril 2026.

À PROPOS DE GROLLEAU

Créé en 1950, Grolleau est un acteur industriel français spécialisé dans la fourniture d'équipements d'infrastructures pour accompagner le développement des villes et des territoires intelligents ( Smart Territory ) en plein essor avec le déploiement de la 5G et des objets connectés.

Grolleau est le spécialiste reconnu des équipements extérieurs pour la protection et la sécurisation des technologies critiques qui assurent le bon fonctionnement des territoires (gestion de l'énergie et de l'eau, connectivité et télécommunications, mobilité verte, smart grid). Grolleau est le numéro 1 français des armoires urbaines (télécoms / énergie) sur tout le territoire et le 1 er fabricant français de bornes de recharge électrique sur voirie.

Concepteur, fabricant et intégrateur français de ses équipements, Grolleau contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la livraison. Le Groupe est présent en France (Montilliers) et au travers d'OMP Mechtron en Italie et en Chine.

Retrouvez toutes les informations relatives à Grolleau sur : www.grolleau-bourse.com

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