Grolleau : CA T3 en forte progression, comme attendu

Après avoir publié un CA S1 en retrait de -15,3% à 19,1 M€, Grolleau communique un chiffre d’affaires T3 2025 en nette amélioration. Ce dernier ressort à 10,6 M€, soit une croissance de +27,5% en données publiées. En proforma (100% de détention d’OMP depuis le 1er janvier), la croissance ressort à +10%.
Pour la fin d’année, Grolleau indique s’attendre à un T4 plus dynamique qu’initialement prévu et à une nouvelle accélération séquentielle de la croissance (poursuite des livraisons du contrat Energie et des shelters de fibre optique, bon niveau d’activité sur les bonnes de recharge). À noter que le contrat avec IES Energy sera arrêté à la fin de l’année. Il n’était pas rentable pour Grolleau. L’attente d’un EBE en croissance est, par ailleurs, également confirmée.
À la suite de la mise à jour de notre modèle, nous maintenons notre objectif de cours à 5,50 € (6,0x EV/EBITDA 2026e) ainsi que notre recommandation à Achat sur le titre.
